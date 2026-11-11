Odborníci z Akademie věd ČR se podíleli na nálezu vzácného obratlovce v Etiopii

Odborníci z Ústavu biologie obratlovců (ÚBO) Akademie věd ČR se podíleli na nálezu mimořádně vzácného vodního hlodavce rodu Nilopegamys v biosférické rezervaci Yayu na jihozápadě Etiopie. Výskyt tohoto druhu vědci nezaznamenali téměř sto let. Ústav o tom informoval v tiskové zprávě.
Rod Nilopegamys vědci poprvé a do letošního roku i naposledy zaznamenali v roce 1927 a vědecky jej popsali o rok později. Jde o etiopského hlodavce přizpůsobeného životu ve vodním prostředí. Odborná studie upozornila na jeho neobvyklé tělesné adaptace pro plavání, například široká zadní chodidla a hustou srst, a potvrdila jeho odlišnost od ostatních afrických hlodavců vázaných na vodní prostředí.
Etiopsko-český výzkumný tým pořídil první systematický monitoring drobných savců jako součást iniciativy Nature and Biodiversity Conservation Union v rezervaci Yayu a okolní krajině.
"Naše dlouhodobá spolupráce s etiopskými výzkumnými institucemi přispěla k tomu, že drobní savci dnes patří mezi nejlépe prozkoumané skupiny etiopské fauny. Možné znovuobjevení druhu, který nebyl pozorován téměř sto let, však naznačuje, že i po desetiletích výzkumu nás stále mohou čekat mimořádná překvapení," uvedla Alena Fornůsková z ÚBO.
Další výzkum tohoto druhu se bude věnovat jeho přesnějšímu taxonomickému zařazení, genetice, ekologii a případným nemocem, které by tento hlodavec mohl přenášet.