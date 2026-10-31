V halloweenské tramvaji dnes četla o brněnských strašidlech Kateřina Tučková

Povídky o brněnských strašidlech z úst spisovatelky Kateřiny Tučkové či historika Michala Konečného mohly dnes poslouchat děti s rodiči v halloweenské tramvaji při akci Kniha v šalině. Uspořádali ji organizátoři veletrhu Kniha Brno, který se na výstavišti uskuteční od 13. do 15. listopadu. Oba zmínění společně se studenty Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) četli z knihy Velký atlas brněnských pověstí a strašidel, který napsali ještě se Stanislavem Bilerem. Večer se uskuteční ještě jedna jízda pro dospělé od 19:00, která zavede účastníky díky předčítání z knihy krimi povídek Krvavý Bronx do oblasti okolo Cejlu, řekl ČTK za organizátory jízd a veletrhu Pavel Koutský.
Účastníci dopolední jízdy byli první, kdo mohli povídky vydané nakladatelstvím Host poslouchat. Kniha totiž teprve vyjde a v neděli 15. listopadu ji budou její tvůrci na veletrhu křtít. "Cílem naší akce bylo přiblížit Brňanům netradiční formou literaturu a některé zajímavé brněnské knihy a nepřímo je také pozvat na veletrh. Chceme dostat literaturu do Brna v maximální možné míře," řekl Koutský.
Ve spolupráci se studenty JAMU mohli účastníci jízdy nejen poslouchat předčítání, ale viděli i dramatizaci povídek díky pohádkovým převlekům. "Zatímco dopoledne patřilo dětem, povídky z brněnského Bronxu nejsou úplně procházkou růžovým sadem a jsou pro dospělé," poznamenal Koutský.
Zatímco Krvavý Bronx už je na trhu šest let, o brněnských strašidlech si budou číst čtenáři nově. V knize je přes 160 příběhů, mnohé z nich jsou literárně zpracované poprvé. "Chtěli jsme udělat knihu k expozici ve sklepě pod Novou radnicí, která se týkala brněnských pověstí. Tehdy jsme zjistili, že v Etnografickém ústavu Akademie věd existuje sbírka Alžběty Čihařové. Sice neměla etnografické vzdělání, ale v 50. a 60. letech minulého století z vlastního zájmu chodila po Brně a vyptávala se lidí, co jim vyprávěli rodiče. Díky tomu se zachovaly pověsti či zmínky o strašidlech až z 19. století z brněnských předměstí, kde tehdy žilo převážně české obyvatelstvo. S vyhnáním Němců po druhé světové válce totiž odešla i historická paměť a spousta pověstí, které se tradovaly," řekl Konečný.
Jelikož však k řadě strašidel bylo ve strojopisu třeba jen pár řádků, oslovil literáty, kteří si s tím dokázali poradit. "Je to na pomezí pověstí a literatury, etnografové z toho úplně radost neměli, ale domnívám se, že to bude zajímavé v hledání identity města, která je po roce 1945 taková vachrlatá," řekl Konečný.
Spisovatelku Kateřinu Tučkovou práce, která byla vykročením z jejího žánru historických románů, bavila. "Navíc mám děti staré čtyři a šest let a vyprávíme si pověsti o městech, která navštěvujeme, tak mě to nadchlo. Všechny povídky jsem na nich testovala a byla z toho báječná rodinná sranda," řekl Tučková. Díky strašidlům také lépe poznala různá místa v Brně a nahlédla je z jiné perspektivy.