V hospici v Rajhradě zemřela Ludmila Javorová, žena tajně vysvěcená na kněze

V noci na dnešek zemřela v hospici v Rajhradě u Brna Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav neoficiálních církevních struktur za komunistické totality. Byla tajně vysvěcena na kněze. Zemřela ve věku 94 let. Na úmrtí upozornil server Christnet. Brněnský biskup Pavel Konzbul Javorovou na facebooku biskupství označil za mimořádnou ženu.
Javorová patří k významným osobnostem takzvané skryté církve, která pracovala nezávisle na strukturách kontrolovaných komunistickou stranou. Byla blízkou spolupracovnicí biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka, který jí v prosinci 1970 vysvětil nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání.
"Ludmila Javorová byla významnou osobností brněnské diecéze. Velmi jsem si jí vážil pro její vzdělanost, hluboký zájem o život církve i pro její dlouhodobou a obětavou práci ve farnosti. Před pár týdny jsem ji navštívil v nemocnici a setkání s ní pro mě bylo velmi osobní a obohacující. Budu na ni vzpomínat jako na mimořádnou ženu, která svůj život zasvětila službě druhým a církvi,” napsal biskup Konzbul.
Javorová se narodila 31. ledna 1932 v Brně. K nejbližším spolupracovníkům Davídka patřila od roku 1964. Podílela se na budování společenství Koinótés, jedné ze struktur skryté katolické církve, která se snažila zajistit církevní život v podmínkách komunistické perzekuce. Davídek ji pověřil také úkoly odpovídajícími roli generální vikářky.
Jak server Christnet uvedl, Davídek své rozhodnutí vysvětit Javorovou spojoval mimo jiné s potřebou zajistit duchovní a svátostnou péči ženám, například řeholnicím vězněným komunistickým režimem, k nimž mužští kněží neměli přístup. Její svěcení však vyvolalo zásadní spor už uvnitř Davídkova okruhu. Římskokatolická církev svěcení žen na kněze nepřipouští a podle jejího kanonického práva může svátost svěcení platně přijmout pouze pokřtěný muž.
O svém kněžství a postavení žen v církvi Javorová veřejně mluvila i v posledních letech života, uvedl server. Český rozhlas Vltava jí v roce 2023 věnoval radiodokument Jana Hanáka Ona je kněz, v němž hovořila o své víře, povolání i místě žen v katolické církvi. Její zkušenost zachytil také knižní rozhovor Ty jsi kněz navěky. Javorová v něm své kněžství popisovala jako poslání a povolání, jehož se podle svého přesvědčení nemohla zříci ani poté, co jí bylo zakázáno kněžskou službu vykonávat.