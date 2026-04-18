V Huse na provázku dostanou prostor amatérští divadelníci z řad seniorů

V brněnském Divadle Husa na provázku dostanou od 23. do 25. dubna prostor amatérští divadelníci z řad seniorů. Na akci Festival 60+ zvou organizátoři seniorské soubory, které většinou fungují pod profesionálními divadly či univerzitami. Cílem přehlídky je rozvoj uměleckého dialogu mezi generacemi. Program ČTK poskytla Kateřina Theissigová z propagace divadla.
Festival 60+ souvisí s činností souboru Studio 60+, který pod Husou na provázku funguje od ledna 2023. "Oba projekty jsou výsledkem naší dlouholeté snahy přenést pozornost na mnohdy společensky upozaďovanou generaci seniorů a seniorek a současně vyvracet mýty o stáří jakožto o pasivní části života," uvedla vedoucí studia a dramaturgyně festivalu Marie Klemensová.
Loňský pilotní ročník podle Klemensové ukázal, že senioři vítají příležitost setkat se, vzájemně se inspirovat, něco nového se naučit a sdílet své životní zkušenosti. "Na základě nadšených ohlasů publika jsme se letošní ročník rozhodli ještě o den prodloužit," doplnila.
Festivalový program zahájí inscenace o síle zvyku a maloměšťáctví Někdo se přistěhoval souboru Divadelní kuchyně pro seniory, který působí pod brněnským uskupením Bazmek Entertainment. Na ni naváže "old adult groteska" domácího souboru Studio 60+ nazvaná Án uch o rozvratu v domově s pečovatelskou službou, z nějž zmizí všichni ošetřovatelé.
Festival nabídne také ohlédnutí za historií. Přednáška s projekcí přiblíží tvorbu Studia Dům Evy Tálské, které v Huse na provázku v 90. letech formovalo dospívající generaci divadelníků. Současnou tvorbu nejmladších ročníků zastoupí soubor Frgál na nitkách.
Závěrečný den festivalu patří Dramaklubu 60+ Jihočeského divadla, které uvede inscenaci Stand up (and Try to Stay Standing). Olomoucké Studio SEN z Divadla na cucky nabídne pohybový workshop a fragmenty z nové inscenace (K)roky.