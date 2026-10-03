V Ivančicích se dnes otevřela Knihovna Ivana Klímy, zemřel před rokem

V Ivančicích na Brněnsku se dnes ve zrekonstruované Vile Placzek otevřela Knihovna Ivana Klímy. Podílely se na tom spisovatelovy děti Hana a Michal a majitel vily Jan Dašovský, který zde provozuje také RAF House s muzeem a restaurací. Knihovna se otevírá rok po Klímově úmrtí a u dnešní příležitosti byla také představena kniha nalezená v pozůstalosti s názvem Praha má láska.
Klíma za svůj dlouhý život napsal téměř 50 děl, které byly přeloženy do 30 jazyků. Dožil se 94 let. Jeho potomci se nyní snaží uspořádat literární pozůstalost. "Můj bratr dokázal oživit desítky let staré diskety a našel rukopis knížky, kterou jsme neznali. Otec pro ni měl název Moje Praha anebo Praha má láska. Rodinná rada se rozhodla pro ten druhý, emotivnější název," řekla ČTK Klímová. Jedná se o osobitého intelektuálního průvodce historií, pamětí a duší města. "Píše například o tom, že Prahu jako málokteré město lze prakticky celou projít přes parky a zahrady. A to na ní měl rád," uvedla.
Knihu přeloženou do angličtiny a němčiny čeká představení také od 7. do 11. října na Frankfurtském knižním veletrhu. "Táta měl Prahu skutečně rád. V roce 1969 měl místo profesora bohemistiky na Michiganské univerzitě. Okupované Československo se lidé snažili opustit a uprchnout na západ. Otec se sem však chtěl vrátit, přestože mu hrozila perzekuce. Chtěl zůstat českým spisovatelem v Československu a láska k Praze v tom také hrála svou roli," připomněla Klímová.
Dašovský knihovně věnoval komorní salonek, nejen Klímovy knihy si budou moct vypůjčit návštěvníci hotelu Placzek. V salonku budou také tři informační panely a psací stůl s počítačem Toshiba, na kterém Klíma psal před 40 lety. "Ve vile i v RAF House chceme uvádět také besedy, koncerty, výstavy či literární pořady," řekla Klímová, která se s Dašovským seznámila prostřednictvím společného zájmu o historii RAF, tedy britského královského letectva, v jehož řadách sloužila za druhé světové války řada českých letců.
Klímova pozůstalost přinesla i další nečekané objevy. Například dosud neuvedenou divadelní hru o posledních dnech Karla Čapka, scénář televizní hry a několik kapitol z nedokončeného třetího dílu jeho pamětí Moje šílené století. "Založili jsme s bratrem nakladatelství a literární agenturu Littera a o otcův literární odkaz pečujeme. Jeho literární dílo, rukopisy a obsah počítače stále procházíme a nacházíme nové věci," řekla Klímová.