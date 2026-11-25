Běžný průzkum vodních organismů v jezírku v Botanické zahradě Masarykovy univerzity v Brně přinesl nečekaný objev. Studenti tam našli nezmara opásaného, dosud doloženého pouze v jediné lokalitě v Česku, a nezmara zeleného, poprvé zaznamenaného na Moravě, oznámil mluvčí univerzity Radim Sajbot. Oba nálezy podle vědců poukazují na význam botanických zahrad jako útočišť vzácných druhů živočichů i v městském prostředí.
O nečekaný objev se v říjnu postarali studenti při praktické výuce pod vedením Michala Horsáka z Ústavu botaniky a zoologie. Zaměřili se na bezobratlé v jezírku přezdívaném Ledvina. K nejvýznamnějším nálezům patří nezmar opásaný, vzácný druh polypovce, který se vyhýbá světlu a žije přichycený na spodní straně kamenů. V Česku byl jeho výskyt doposud prokazatelně doložen pouze na jediném místě v Polabí.
V případě nezmara zeleného, který obývá čisté stojaté vody, jde o první nález na Moravě. Charakteristické zelené zbarvení získává tento až dva centimetry velký živočich díky symbiotickým řasám žijícím uvnitř jeho buněk.
Nezmaři jsou pozoruhodní svými mimořádnými regeneračními schopnostmi. Dokážou obnovit poškozené části těla a za určitých podmínek vytvořit z části původního těla celého nového jedince. Díky schopnosti neustále obnovovat své buňky jsou také významnými modelovými organismy při výzkumu regenerace a biologického stárnutí.
V jezírkách byly také břichobrvky, želvušky, nálevníci, krytenky a další běžné i méně běžné skupiny vodních bezobratlých a planktonních druhů. „Je zajímavé, jak oživené je jezírko v centru města. Zjevně botanické zahrady mají i tento význam, lze tam najít jinde praktic0ky nepozorované druhy naší fauny,“ uvedl Horsák.
K druhové rozmanitosti jezírek může přispívat i způsob, jakým botanická zahrada získává vodní rostliny. "Všechny rostliny v našich bazéncích jsou dovezené z terénu, takže zároveň s nimi sem přicházejí i nové druhy okem neviditelných organismů. Stejným způsobem sem nejspíše dorazily i všechny tři druhy čolků, které bazének Ledvina už od nepaměti obývají," doplnila vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá.