V Jihomoravském kraji loni opět ubylo sňatků, mírně naopak vzrostl počet rozvodů

Autor: ČTK
  10:47aktualizováno  10:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sňatků v Jihomoravském kraji loni meziročně opět ubylo. Jejich počet klesl o více než 100 na 4942. Naopak asi o 0,6 procenta se loni zvýšil počet rozvodů, bylo jich 2302. Vyplývá z údajů na webu krajské správy Českého statistického úřadu v Brně (ČSÚ). V Jihomoravském kraji se podle dat zvyšuje průměrný věk nevěst a ženichů při první svatbě, i věk rozváděných.

Nejnižší počet sňatků na jihu Moravy od roku 1991 statistici zaznamenali v roce 2011, kdy jich bylo pouze 4894. Poté se jejich počet do roku 2019 zvyšoval. Výrazný pokles nastal v letech 2020 a 2021 vlivem pandemie. Na předchozí úroveň se počet sňatků vrátil v roce 2022. "Nicméně od roku 2023 počet sňatků v kraji klesá a v roce 2025 po meziročním propadu o 102 sňatků klesl na 4942," uvedl Tomáš Svozil z krajské správy ČSÚ. Naopak nejvíce sňatků bylo v posledních letech v roce 2007, kdy statistici zaznamenali 6287 svateb.

Jako termín svatby si loni nejvíce párů zvolilo sobotu 7. června, kdy bylo uzavřeno 208 sňatků. "Na Štědrý den si v roce 2025 sňatek nenadělil žádný jihomoravský pár, jeden se rozhodl pro obřad na Silvestra a tři páry uzavřely manželství 1. dubna," uvedl Svozil.

Průměrný věk ženichů při prvním sňatku byl loni 34,1 roku, nevěstám bylo průměrně 31,3 roku. Zatímco před deseti lety se ženy do 30 let podílely na celkovém počtu prvních uzavíraných manželství téměř 52 procenty, loni to bylo jen necelých 39 procent.

Nejstaršímu ženichovi bylo 88 let, nevěstě 81 roků. Nejčastěji byl mezi snoubenci jednoletý věkový rozdíl. Největší věkový rozdíl mezi snoubenci byl 52 let, kdy byl starší ženich, a 33 let, kdy byla starší nevěsta. Každá pátá nevěsta byla starší než ženich.

Rozvedených manželství bylo loni 2302. "Počet rozvodů proti roku 2024 vzrostl o 14, i když dlužno podotknout, že roční údaje jsou ovlivňovány délkou trvání rozvodového řízení," uvedl Svozil. Podobně jako se zvyšuje průměrný věk při uzavírání manželství, zvyšoval se i průměrný věk při rozvodu. "U mužů se průměrný věk u prvního rozvodu zvýšil za 20 let o 5,4 roku na 45 let v roce 2025, u žen pak o 5,3 na 42,4 roku," podotkl.

Téměř 28 procent všech rozvodů se loni týkalo manželství trvajících 20 a více let. Na druhém místě byla manželství s délkou trvání pět až devět let. Prvního výročí se nedočkalo osm manželství, jedno manželství se rozpadlo po 70 letech.

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