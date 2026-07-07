V Jihomoravském kraji platí kvůli suchu výstraha před požáry

Na většině území Jihomoravského kraje je kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požárů. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Platí od dnešního poledne do odvolání.
Výstrahu meteorologové vyhlásili téměř pro celý kraj. Výjimkou je severní část regionu - sever Blanenska a Vyškovska a okolí Tišnova na Brněnsku - a také okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. "Vzhledem k pokračujícímu suchému, teplému a větrnému počasí se na jihu Moravy ode dneška opět zvyšuje riziko vzniku a šíření závažného požáru," sdělili pracovníci ústavu.
Lidé by proto v místech s vyhlášenou výstrahou podle meteorologů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Rovněž v okolí železničních tratí může vzniknout požár vlivem jisker od kol a brzd vlaků.