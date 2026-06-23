V Jihomoravském kraji se loni narodilo nejméně dětí za posledních 20 let

Matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji se loni narodilo 8936 dětí, z toho 112 párů dvojčat a jedna trojčata. Z celkového počtu 8822 porodů tak vícečetné porody tvořily 1,28 procenta. Trojčata se v kraji za posledních 20 let nenarodila pouze v letech 2006, 2011, 2016, 2021 a 2023, uvedla v tiskové zprávě Marcela Vetešková z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Počet narozených dětí i dvojčat v kraji je nejnižší za posledních 20 let, vyplývá z dat statistiků.
Podíl vícečetných porodů se za posledních 20 let měnil. V roce 2006 činil 2,12 procenta. "Svého maxima 2,33 procenta dosáhl v roce 2009, kdy se při 12.882 porodech narodilo 298 dvojčat a dvoje trojčata. Po tomto 'vrcholu' byla hranice dvou procent překročena už jen v roce 2011," uvedla Vetešková.
V dalších letech se podíl vícečetných porodů snižoval, v roce 2017 klesl na 1,13 procenta, což je podle ČSÚ dlouhodobě nejnižší hodnota. Loni podíl činil 1,28 procenta. "Snížení podílu vícečetných porodů bylo výsledkem změn pravidel pro umělá oplodnění, která začala platit od roku 2012. Podle těchto nově zavedených úprav žena při zákroku dostala pouze jedno embryo na rozdíl od let předešlých, kdy dostávala embryí několik," uvedla Vetešková.
Průměrný věk matek vícerčat loni poprvé klesl pod celkový věkový průměr matek. Matka dítěte narozeného v roce 2025 měla v průměru 31,8 roku, matka vícerčat v průměru 31,3 roku.