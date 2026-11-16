Vysoký podíl živočišných produktů ve stravě zvyšoval šanci lidí ve středověké Kutné Hoře na přežití hladomoru. Spolu s dlouhodobým kojením zvyšoval i šanci dětí na to, aby se dožily dospělosti. Vědci zapojení do projektu RES-HUM Masarykovy univerzity to zjistili analýzou kostí ze 14. století, nalezených při záchranných vykopávkách v Kutné Hoře. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.
Kutná Hora měla ve středověku výsadní postavení a patřila k nejdůležitějším centrům v království. Město bylo i silně přelidněné a ve 14. století ho zasáhl hladomor a morová epidemie.
Záchranné vykopávky odhalily 32 hromadných pohřbů z tohoto období v okolí místní kostnice, které vytvářejí unikátní datovou sadu. Vědci z ní díky moderním metodám dokáží vyčíst souvislosti, které dříve nebyly patrné. Z kostí zemřelých lze vystopovat vzorky stravy, kterou se jedinec živil.
"Vysoký podíl živočišných produktů a ryb odpovídá významnému postavení Kutné Hory v Českém království a oproti původnímu předpokladu dobrým společenským podmínkám většiny jejích obyvatel," uvedla Sylva Drtikolová Kaupová z Národního muzea, která studii vedla. Ačkoliv bylo obyvatelstvo města oproti venkovu dobře živené, sérii neúrody čelit jako celek nedokázalo. "Naše data ukazují, že ti, kteří měli nižší příjem živočišných produktů, což byli zejména lidé s nižším společenským statusem, a tedy i horší a často zejména rostlinnou stravou, měli během hladomoru vyšší pravděpodobnost úmrtí. Naopak, jak jsme očekávali, kvalita stravy neměla žádný vliv na riziko úmrtí na mor," uvedla Drtikolová.
Bez ohledu na katastrofy, kterými byl hladomor i morová rána, vědci z dat vyčetli, že podíl živočišných produktů ve stravě ovlivňoval i šanci na dosažení dospělosti. Čím více živočišných produktů strava dítěte obsahovala, tím vyšší byla šance, že se dožije dospělosti. Zároveň vědci upozornili, že tuto šanci významně ovlivňoval i věk, kdy bylo dítě odstaveno od mateřského mléka. Ze vzorku asi 200 jedinců vyšel vědcům průměr 2,8 roku. "Pokud jde o variabilitu v rámci populace, tak dřívější věk odstavu od mateřského mléka snížil šanci jedinců dožít se vlastní dospělosti. Jinými slovy jedinci, kteří se dožili dospělosti, byli kojeni často déle než ti, kteří zemřeli v dětství nebo pubertě," dodala Drtikolová Kaupová.
Projekt RES-HUM je zaměřený na objasnění základních principů odolnosti lidské společnosti v historické perspektivě s využitím dlouhých časových řad a na přenos získaných poznatků do společenské praxe. Podílí se na něm odborníci z archeologie, dějin umění, antropologie, genetiky, geologie, klimatologie, botaniky, geofyziky či jaderné fyziky.