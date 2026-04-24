V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř. Hala by se sportovcům měla otevřít v září, řekl ČTK místostarosta Kyjova Daniel Čmelík. Při pracích dělníci narazili na sklep, ve kterém by se po opravě mohly pořádat například kulturní akce. Sportovcům by hala podle Čmelíka mohla začít sloužit v září.
Hala v místní části Bohuslavice poslouží třeba pro tenis, aerobik, karate, nohejbal, stolní tenis či cvičení pro veřejnost. "Naší ambicí je ještě udělat tenisové kurty, které nebyly v projektu. Navíc jsme zjistili, že ve svahu v blízkosti zahrady školky se objevil starý sklep, který chceme také zakomponovat do celého projektu," řekl místostarosta.
Stavba haly vyjde na 37 milionů korun bez daně a hotová by měla být v srpnu. Město dvakrát neúspěšně žádalo o dotaci. "Nyní máme ještě jednou požádáno, většina nákladů by měla být uznatelných," uvedl Čmelík.