V Kyjově na Hodonínsku se 2178 lidí spojilo v živý vlčí mák

Park u kaple svatého Josefa v Kyjově na Hodonínsku se dnes proměnil v obří živý květ vlčího máku. Přes 2000 lidí s nafukovacími balónky se takto spojilo, aby vzdalo úctu válečným veteránům i obětem válek a zároveň vytvořilo nový český rekord. Účastníků s balónky bylo 2178, řekl novinářům za organizátory Petr Něnička. Obdobnou akci v Kyjově pořádali před deseti lety, tehdy bylo kolem 2000 účastníků. O dva roky později na stejném místě vytvořilo 2550 lidí obří živou českou vlajku.
Akci uspořádal spolek Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši, a to v předstihu před Dnem válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu. Děti, studenti i rodiče v parku zvedli nad hlavy nafukovací balónky, čímž vytvořili obří symbol památky. Mnohé děti i dospělí si navíc na své balónky napsali jména vlastních předků, jejichž životy poznamenala válka.
"Ustanovili jsme český rekord v živém vlčím máku válečných veteránů na 2178 balónků. Udělali jsme to proto, že se blíží Den válečných veteránů. Vážíme si těch, kteří se zachovali správně bez ohledu na své pohodlí a bezpečí. Tím jim vzdáváme hold,“ uvedl Něnička.
Podle Něničky je cílem akce předat historickou paměť mladé generaci srozumitelnou a zážitkovou formou. "Mladí se dnes učí i formou zážitku. Pevně doufám, že o tom učitelé budou ve školách mluvit a mladí zjistí, že třeba jejich praděda byl ve válce. Navíc máme Dušičky, kdy si připomínáme své předky,“ doplnil Něnička.
Den válečných veteránů připomíná uzavření příměří v první světové válce 11. listopadu 1918. Jeho symbolem jsou právě květy vlčího máku, které tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě.