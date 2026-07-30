V lagunách horní nádrže Nové Mlýny jsou sinice, koupání může být rizikové

V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou sinice. Koupání tam může být pro některé lidi rizikové. Na ostatních přírodních koupalištích je voda v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Pro laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží platí třetí stupeň. Značí, že koupání v takové vodě může být rizikové například pro těhotné ženy, alergiky, děti nebo osoby s oslabenou imunitou. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat.
Bezproblémové koupání je naopak ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Rokle, Rakovec, Osada, Kozí horka a Sokolské koupaliště. Voda je v pořádku také na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku, v přírodním koupacím biotopu v Brně-jih nebo v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku. Stupněm číslo jedna hodnotí hygienici i vodu ve vodní nádrži Letovice - Vranová na Blanensku, je tam však zvýšená hodnota chlorofylu.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou.