V lagunách horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku zůstávají sinice

V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou nadále sinice. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu.
Hygienici hodnotí stav vody pětibodovou škálou. Pro laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží platí třetí stupeň. Značí, že koupání v takové vodě může být rizikové například pro těhotné, alergiky, děti nebo lidi s oslabenou imunitou. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat.
Bezproblémové koupání je podle nejnovějšího měření v přírodním biotopu v Brně-jih, v Bohuslavicích na Hodonínsku nebo v Kovalovicích na Brněnsku. Podle údajů z minulého týdne se dá koupat i ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Ve vodní nádrži Letovice - Vranová hygienici vodu minulý týden také hodnotili jedničkou, naměřili však zvýšenou hodnotu chlorofylu.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, může být i sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že tam hygienici koupání zakážou. Letos to ale nikde v kraji zatím neudělali.