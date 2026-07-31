V Lelekovicích na Brněnsku bude nové bydlení pro lidi se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením najdou v budoucnu zázemí v Lelekovicích na Brněnsku. Jihomoravský kraj tam chce postavit bezbariérové komunitní bydlení pro 18 lidí, kteří potřebují vysokou míru podpory. Záměr schválili krajští radní na svém posledním zasedání, řekl ČTK Petr Holeček z tiskového oddělení hejtmanství. Domov pro osoby se zdravotním postižením zhruba za 140,5 milionu korun by měl být hotový do konce roku 2029. Většinu nákladů by mohla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt podle Holečka navazuje na transformaci příspěvkové organizace Habrovanský zámek, který už je pro bydlení lidí se specifickými potřebami nevyhovující. Jeho současní obyvatelé najdou domov v nových zařízeních.
"Jihomoravský kraj dlouhodobě a koncepčně podporuje proces deinstitucionalizace sociálních služeb. Cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením přechod z velkých ústavních zařízení do menších domácností komunitního typu, které se nacházejí v běžném prostředí a plně respektují jejich právo žít standardním způsobem života s podporou odpovídající jejich individuálním potřebám," řekl Holeček.
Stejný cíl má i záměr vybudovat komunitní domov pro osoby se zdravotním postižením v Bučovicích na Vyškovsku. Tam kraj počítá s energeticky úspornou bezbariérovou budovou pro 12 lidí. "Předpokládané náklady na projekt k dnešku činí 85 milionů korun včetně DPH, z toho předpokládaná výše dotace by měla dosáhnout 67,37 milionu korun a podíl kraje by měl činit 17,6 milionu korun. Dokončení stavby se plánuje do konce roku 2027," uvedl Holeček.
Kraj má podle Holečka devět příspěvkových organizací poskytujících pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, které mají být transformovány. Podle údajů kraje z loňského roku využívá služby organizací tisícovka klientů, z nichž asi 200 již žije v komunitním bydlení.