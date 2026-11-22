Voda v lesních studánkách na Moravě často obsahuje koliformní bakterie, tedy takové, které žijí ve střevech teplokrevných živočichů. Riziko, že někomu bude po napití špatně, bude zvracet či mít průjem, není zanedbatelné, řekl novinářům vedoucí Oddělení analytické chemie životního prostředí Akademie věd ČR Pavel Mikuška. Zjištění vyplývá ze dvouleté analýzy vody z desítek studánek, na které s kolegy pracoval.
S výjimkou Jeseníků procestoval Mikuška s kolegy téměř celou Moravu, aby sbíral vzorky. Ty pak analyzoval Státní zdravotní ústav v Ostravě. "Chemické složení ve většině případů vyhovovalo požadavkům na pitnou vodu v otázce chemického složení. Někde byly mírně překročené limity například pro chloridy, mangan či hliník, ale nenašli jsme nikde žádný významný antropogenní zdroj znečištění," řekl Mikuška.
Výsledky testů na koliformní bakterie, které v pitné vodě být nesmí, ho poněkud překvapily. "Fekální znečištění jsme našli ve dvou třetinách studánek. Je to zjevně všeobecný problém, který bude podobný i v Čechách," řekl Mikuška. Původcem bakterií může být člověk, ale častěji jsou to volně žijící zvířata a jejich trus či moč, z nichž se bakterie mohou dostat do podloží.
Zdůraznil, že množství bakterií je v čase proměnlivé. Některé bakterie žijí krátce, jiné dokážou přežívat dlouho. "Záleží na podloží, jak rychlý je průsak. Když prší, může se průsak urychlit, ale déšť zase může vodní zdroj propláchnout a naředit a bakterie mohou rychleji odtéct pryč," vysvětlil princip znečištění Mikuška.
Pro ty, kteří při výletech ze studánek vodu pijí, nebo si pro ni dokonce pravidelně jezdí s nádobami, má jednoduché doporučení. "Pokud existuje riziko, je dobré vodu vždy převařit. Většině lidí bakterie žádné problémy způsobit nemusí, ale pokud jsou děti třeba citlivější, nebo mají lidé zdravotní problémy, mohou se kvůli bakteriím ještě zhoršit," řekl Mikuška. Množství bakterií bylo v analýzách rozdílné, v některých případech jich bylo tolik, že jejich množství nebylo možné ani změřit.
Zmínil také, že k analyzovaným studánkám později vědci umísťovali výsledky rozboru, ale například u jedné z frekventovaných studánek u Bílovic nad Svitavou na Brněnsku cedulka velmi rychle zmizela. "Asi někteří lidé nechtějí raději vědět, co pijí, když si tam dlouhodobě chodí pro vodu," myslí si Mikuška.