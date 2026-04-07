V makovici brněnské Měnínské brány bude schránka s dobovými dokumenty

Pracovníci Muzea města Brna dnes uložili do kovové schránky, která bude umístěná v makovici na střeše Měnínské brány, dobové dokumenty. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce jediné dochované brány do historického jádra. Ve schránce tak jsou pro potomky umístěné dobové noviny či snímek zaměstnanců instituce, řekl dnes ČTK mluvčí Muzea Štěpán Neubauer.
Z poměrně výjimečné záležitosti se stala v posledních letech móda a řada institucí či vedení měst a obcí začala při rekonstrukcích památek ukládat dobové materiály do schránek pro potomky. V makovici Měnínské brány jde o premiéru. Dosud v ní žádná taková schránka nebyla. "Umístili jsme do ní také dopis ředitele, primátorky, pamětní minci a z tisku jsme vybrali Deník a Metropolitan. Na své místo umístíme makovici v pátek," doplnil Neubauer.
Podobně se zachovalo vedení Znojma, které umístilo dobové dokumenty do radniční věže minulý, která byla minulý týden znovu otevřena. Před dvěma týdny se totéž odehrálo v Náchodě, schránka je nyní ve věži obnovované kolonády IDA. Loni v prosinci se tatáž slavnost odehrávala na zámku v Libochovicích na Litoměřicku.
Makovici řemeslníci ze střechy pouze sundali a pozlatili ji, větší údržbu nepotřebovala. Nově tak bude v záři slunce svítit do okolí. Celá Měnínská brána bude po rekonstrukci otevřená až v příštím roce. Práce vyjdou na 27 milionů korun a bráně se vrátí její historický vzhled. Muzeum v ní také otevře expozici o historii a vývoji brněnského městského opevnění.