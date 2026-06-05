V Mikulově rozšíří jazzový chodník slávy, hrát se bude na náměstí i na zámku

Chodník slávy před rodným domem jazzmana Karla Krautgartnera v Mikulově na Břeclavsku se dnes rozšíří o další hvězdu. Budou na ní jména Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky, zakladatelů a bývalých předsedů Sdružení přátel Karla Krautgartnera, oznámili pořadatelé v tiskové zprávě.
Své hvězdy na mikulovském náměstí už z dřívějška mají například swingový kapelník Gustav Brom, zpěvačka Eva Pilarová nebo zpěvák Laďa Kerndl. Celkem jich po dnešku bude 24.
Krautgartner patřil k nejlepším československým saxofonistům 20. století, narodil se v Mikulově v roce 1922, působil v mnoha big bandech a skupinách, vedl vlastní Orchestr Karla Krautgartnera. Po invazi v roce 1968 emigroval. Žil v Rakousku a Německu, zemřel v roce 1982 v Kolíně nad Rýnem.
Před rodným domem, který zdobí také Krautgartnerova pamětní deska, dnes od 16:00 zahraje kapela Jazz Petit Q. Od 19:30 pak na zámku vystoupí zpěvák Jan Smigmator se svým big bandem a hostem Scottem Hamiltonem, uznávaným americkým saxofonistou, který hrával například s Bennym Goodmanem. Na jih Moravy přijede z Florencie, kde nyní žije.
"Těšíme se na kulturní událost roku, na kterou se dlouho vzpomíná. Spojení místa, času a mimořádných osobností na pódiu, to stojí za cestu k nám,“ uvedl předseda Sdružení přátel Karla Krautgartnera Jiří Tichý.
Město Mikulov se hlásí ke Krautgartnerovi jako k jednomu z významných rodáků. "Jeho rodný dům na náměstí označuje pamětní deska a koncerty Sdružení přátel Karla Krautgartnera, jimž předchází odhalení hvězdy na chodníku slávy, patří ke každoročním vrcholům mikulovského jazzového dění," řekl ČTK mluvčí města Jan Šmikmátor. Podoba jména a příjmení mluvčího Šmikmátora a hudebníka Smigmatora je náhodná.