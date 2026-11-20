Zdroj podzemní vody v Milokošti ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku se po více než 20 letech vrátí do provozu. Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín zahájila stavbu potrubí, který tamní jímací území propojí s úpravnou vody ve Bzenci. Stavba má posílit kapacitu zdrojů a zajistit stabilnější dodávky pitné vody v regionu. Město Veselí nad Moravou o tom informovalo na webu.
Zdroj v Milokošti zásoboval obyvatele vodou do roku 2002. Tehdy se zpřísnily legislativní požadavky na kvalitu pitné vody, kterým tamní voda bez předchozí úpravy nevyhovovala. Vodárny proto zdroj odstavily a zásobování oblasti převzala úpravna vody v Bzenci.
Nové potrubí, jehož stavba začala na začátku listopadu, dopraví podzemní vodu z Milokoště do bzenecké úpravny. Tam projde potřebnou úpravou, aby splňovala požadavky na kvalitu pitné vody, a následně zamíří k odběratelům.
"Důvodem opětovného využití milokošťského zdroje jsou mimo jiné měnící se klimatické podmínky, které v posledních letech ovlivňují vydatnost vodních zdrojů. Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody je proto stále důležitějším úkolem," uvedla radnice. Hotovo má být na konci příštího roku.