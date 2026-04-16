V Moravské galerii vystavují slovenský umělec Sikora a fotografka Knappová

Moravská galerie v Brně připravila retrospektivu slovenského malíře, grafika a fotografa Rudolfa Sikory, jenž v pátek oslaví osmdesátiny. Patří k umělcům, kteří se snaží s individuálním nasazením probouzet společnost z netečnosti. K častým symbolům v jeho tvorbě patří vykřičník. Jarní program v Pražákově paláci doplňuje výstava fotografky Leny Knappové z prostředí pařížských módních přehlídek. Obě výstavy se pro veřejnost otevřou v pátek.
"V postfaktické době, v níž žijeme, umí Rudo Sikora rozpoznat, kde je pravda a kde zlo. Jeho vnitřní kompas je neomylný a jeho dílo myšlenkově i vizuálně silné. Dokáže probírat lidi z apatie, zvedat ze židlí," uvedla kurátorka Jana Písaříková. Mnohé Sikorovy práce záměrně připomínají politické plakáty a slovy kurátorky přejímají mimikry monumentální propagandy. Nestaví se však za žádnou konkrétní ideologii, ale za nadosobní hodnoty a také třeba za mír v současném světě.
Průřez tvorbou začíná rokem 1969 a objektem Zeď, který je poctou Janu Palachovi. Pokračuje přes fotografie a koláže s ekologickou tematikou z první poloviny 70. let až k novějším dílům, opět se společenským poselstvím. Častým symbolem je vykřičník, opakují se i další znaménka, data, čísla a nápisy. "Akcentoval jsem práce z posledních pěti let. Samozřejmě jsem chtěl v retrospektivě obsáhnout šíři své tvorby, ale to pochopitelně nelze, vešel se sem jen zlomek," popsal Sikora.
Knappová je nositelkou titulu Fotografka roku 2024 cen Czech Grand Design a její výstava je součástí programu k Roku módy v Moravské galerii. Název I’ll Do My Own Lashes (Řasy si udělám sama) si vypůjčila od modelek, které se připravují těsně před výstupem na molo. Odmítnutí pomoci s řasami není gestem vzdoru, ale projevem snahy udržet si kontrolu nad vlastním tělem. Věta odráží také vlastní přístup autorky, která se pohybuje v zákulisí pařížského módního průmyslu.
"Reflektuje přístup založený na mé autonomii a autorském rukopisu – preferenci pracovat samostatně, opírat se o vlastní estetický úsudek, zkušenost a rozhodovací kompetence, namísto úplného delegování kreativního procesu na jiné osoby," popsala Knappová.
Zároveň se věta dotýká tématu důvěry v mezilidských vztazích. "Nejde o odmítání spolupráce, ale spíše o vědomé nastavování hranic – vědět, kdy je přirozené sdílet kontrolu a kdy je lepší ponechat si věci ve vlastních rukou," uvedla Knappová. Kurátor Robert Musil výstavu rozčlenil do několika kapitol, vybral třeba portréty, ale také syrové a fyzické snímky modelek, které se převlékají a postupně ztělesní představu módního návrháře.