V Moravském Krumlově by podle vítězného ANO mohla pokračovat současná koalice

Volby v Moravském Krumlově na Znojemsku letos ovládlo hnutí ANO v čele s místostarostou Michalem Horákem. Z 21 zastupitelů jich bude mít šest. Podle něj je ve hře varianta, že starostou zůstane lídr lidovců a nezávislých Zdeněk Juránek a on bude pokračovat jako místostarosta. Lidovci skončili druzí se čtyřmi mandáty. V koalici by nadále mohla být i TOP 09 s dřívějším dlouholetým starostou Tomášem Třetinou, má dva zastupitele, a také jediný zvolený zastupitel za ODS Josef Bukač. Všichni byli součástí dosavadní koalice.
"Jednáme ale i s ostatními, takže definitivní podobu koalice ještě nemá. Rádi bychom měli jasnou představu nejpozději na začátku příštího týdne," řekl Horák. V koalici musí být s ohledem na výsledky nejméně tři strany.
Současná podoba koalice a rozdělení postů vznikla v Krumlově před rokem. Tehdejší koalice se rozpadla kvůli rozdílným názorům na budoucnost bývalého hotelu na náměstí. Po 15 letech rezignoval na post starosty Třetina, který byl zároveň senátorem. V současnosti pozici v horní parlamentní komoře obhajuje, první kolo vyhrál. Místo starosty se stal radním s odpovědností za strategické projekty spojené s výstavbou nových bloků v dukovanské elektrárně.
Před rokem se tak dostalo nově do koalice i před čtyřmi lety vítězné hnutí ANO a vypadla z ní uskupení Vize pro Krumlov, Pro Krumlov a Krumlováci. Ta budou mít v novém zastupitelstvu dohromady osm zastupitelů.