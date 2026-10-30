V Moravském Krumlově pokračuje dosavadní koalice, starostou zůstane Juránek

V Moravském Krumlově na Znojemsku bude pokračovat dosavadní koalice ANO, lidovců, TOP 09 a ODS. Starostou města zůstane lidovec Zdeněk Juránek. Lídr ve volbách vítězného hnutí ANO Michal Horák bude dál místostarostou, řekl ČTK. Celkem má koalice 13 zastupitelů z 21.
Horák s Juránkem budou jediní dva uvolnění funkcionáři, budou tedy pobírat za svoji funkci plný plat. Zbylí radní budou neuvolnění. Proč nebude jako lídr vítězné strany starostou, vysvětlil Horák tím, že když koalice před rokem vznikla, dohodli se s Juránkem, že pokud mezi nimi nebude ve volbách výrazný rozdíl a spolupráce bude fungovat, bude pokračovat i po volbách. "Řekli jsme si, že to není na rok, ale na pět let," řekl Horák.
Před koalicí je podle něj několik větších úkolů, na které se musí připravit. Příští rok by měla začít přestavba Nádražní ulice, která je ve velmi špatném stavu. Není na ní asfalt, je ještě dlážděná. "Všechno připravují krajští silničáři, ale město se bude podílet na infrastruktuře. Celkové náklady jsou přes 200 milionů a náš podíl bude zhruba 30 milionů korun," řekl Horák.
Město se chystá také k úpravám sídliště, přičemž v první fázi je třeba opravit teplovod. "Ztráty tepla jsou podle studie až 40 procent, to je opravdu hodně," řekl Horák. Proměnit by se mělo i náměstí, které má dnes podobu, jakou získalo postupně po druhé světové válce. Sověti jej totiž až na výjimky vybombardovali. "Musíme si sednout a začít se bavit, jak a co udělat," řekl Horák.
S náměstím souvisí i bývalý hotel. Kvůli sporu o jeho budoucnost se před rokem rozpadla koalice. "Chceme se sejít se všemi zastupiteli a ideálně najít většinovou shodu. Chtěl bych, aby to byla velká většina," řekl Horák.
Tématem na generace je postupná oprava zámku, která by měla pokračovat. Městu dlouhodobě získává dotace z různých programů, o které bude usilovat nadále a podle množství peněz chystat další etapy oprav.