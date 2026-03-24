V Národním divadle Brno vzniká záměnová komedie o dvou slavných architektech

Vídeňský architektonický ateliér Fellner a Helmer vybudoval v Evropě téměř 50 divadelních budov. Pro jednu z nich, Mahenovo divadlo v Brně, vzniká nová záměnová komedie Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner. Podle tvůrců nabídne konverzační humor, ale i jemnou reflexi otázek identity, partnerských vztahů a společenských konvencí. Premiéra bude v pátek, oznámila ČTK mluvčí Činohry Národního divadla Brno Karolína Kozubíková.
Autorem hry je umělecký šéf činoherního ansámblu Milan Šotek. "Jak jsem přišel na Fellnera a Helmera, je nabíledni. Každé ráno chodím do budovy, kterou navrhli. Ta jména mi zněla tak nějak cimrmanovsky nepravděpodobně. Jako by si je někdo vymyslel. Nu, nevymyslel. Tak jsem si aspoň vymyslel jiný jejich životaběh," uvedl Šotek.
Komedie stojí na principu záměny identit. Dva architekti, Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, k nerozeznání podobní, rozehrávají rafinovanou hru, v níž si navzájem "přeposílají" své milostné známosti. Hra klade otázku, co se stane ve chvíli, kdy jeden z nich zatouží po změně a vystoupení z role.
Inscenaci režíruje Michal Vajdička. V hlavních rolích se představí Ivan Dejmal a Jakub Svojanovský.
"Se stavbami Fellnera a Helmera se v České republice jednoduše nemůžeme minout. Z dílny ateliéru pochází nejen Mahenovo divadlo v Brně, ale i Státní opera v Praze a městská divadla v Liberci, Mladé Boleslavi a Karlových Varech, nemluvě o divadlech postavených jejich žáky, například v Ústí nad Labem," uvedl dramaturg Vít Kořínek.
"Všechny tyto budovy přitom dodnes patří k dominantám dotyčných měst. I když je tedy Šotkův příběh zcela smyšlený a dává si za cíl v první řadě pobavit, vítám ho i jako cennou příležitost připomenout si osobnosti, které tak zásadně formovaly prostředí, ve kterém žijeme," doplnil Kořínek.
Koncem 19. století byl ateliér Fellner a Helmer jedním z nejznámějších v Rakousku. Specializací ateliéru byly budovy divadelní a koncertní, přičemž jejich autoři se podstatnou měrou zaměřili na bezpečnost. Za více než 40 let spolupráce vyprojektovali Fellner a Helmer kolem 200 staveb zejména na území tehdejšího Rakouska-Uherska.