V nemocnici v Tišnově na Brněnsku se otevřel 94. babybox v Česku

V nemocnici v Tišnově na Brněnsku funguje od dneška babybox. Je 94. takovou schránkou v Česku. První babybox začal fungovat před více než 21 lety, dosud do nich lidé odložili 283 dětí, informoval ČTK zakladatel babyboxů Ludvík Hess. O zřízení 95. babyboxu v Česku se podle něj jedná v Žatci a v Poděbradech na Nymbursku.
Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo dítě vloží, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.
"Tišnovský babybox má podpořit ten brněnský v Nemocnici Milosrdných bratří, protože do něj byl odložen druhý nejvyšší počet dětí," citoval Tišnov na svém facebooku Hesse.
Další babyboxy v Jihomoravském kraji jsou například v Blansku, Hodoníně, Břeclavi, Vyškově, Boskovicích na Blanensku nebo v Kyjově na Hodonínsku. První babybox v ČR se otevřel 1. června 2005 v pražském Hloubětíně, později byl přemístěn do vinohradské nemocnice.