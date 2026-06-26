V NP Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů, v terénu je více strážců

V národním parku Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů, platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. V terénu je v této souvislosti více strážců přírody. Správa parku o tom dnes informovala na sociální síti. O víkendu Česko čekají horké dny, na jihu Moravy meteorologové na neděli předpovídají až 40 stupňů Celsia.
"Vzhledem k aktuálnímu suchu a vysokým teplotám výrazně roste riziko vzniku požárů na území národního parku. Prosíme všechny návštěvníky o maximální opatrnost a dodržování pravidel," uvedla správa parku.
Lidé mají chodit pouze po značených cestách. Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. Správa současně zvyšuje dohled v terénu. Upozornila na to, že porušení pravidel může být přísně potrestáno. Pokud lidé zaznamenají kouř nebo požár, mají volat hasiče na čísle 112 nebo 150.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.