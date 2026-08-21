V obvodě Vyškov jsou zaregistrováni všichni tři kandidáti do Senátu

Městský úřad ve Vyškově zaregistroval všechny tři kandidátky podané do podzimních senátních voleb, řekl ČTK mluvčí radnice Michal Kočí. Dnes vyprší lhůta, v níž musí úřad rozhodnout. Před šesti lety na Vyškovsku kandidovalo pět lidí. Vítězem se stal dětský lékař a onkolog Karel Zitterbart za hnutí STAN. Letos ale kandiduje v brněnském obvodu.
Mezi kandidáty na Vyškovsku je jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), hnutí ANO nominovalo zdravotní sestru z Masarykova onkologického ústavu v Brně Petru Absolonovou. Kandidátem Přísahy je starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr.
V roce 2020 přihlášku podalo šest kandidátů, jedna však nebyla schválena. Kandidovalo tedy pět lidí. Ve druhém kole voleb těsně porazil lékař Karel Zitterbart za hnutí STAN architekta Jaroslava Klašku z KDU-ČSL. Získal mírně přes 50 procent hlasů.
Přehled kandidátů v obvodu 57 Vyškov
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
KDU-ČSL Jan Grolich Jaroslav Klaška
STAN x Karel Zitterbart
ANO Petra Absolonová Lubomír Wenzl
SOCDEM x Ivo Bárek
SPD x Libor Bláha
Přísaha Jaroslav Fládr x
Zdroj: volby.cz, informace od stran a kandidátů