V obvodě Znojmo je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Městský úřad ve Znojmě zaregistroval všech šest kandidátek podaných do podzimních senátních voleb, vyplývá z informací na úřední desce. Dnes je termín, do kdy musí úřad rozhodnout. Před šesti lety o místo senátora na Znojemsku usilovalo sedm kandidátů. Zvítězil Tomáš Třetina za TOP 09, mandát letos obhajuje.
Třetinu letos jako kandidáta na senátora navrhla koalice Znojemsko pohromadě: TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti. Dalším kandidátem je plavecký trenér Jiří Kyněra, který se o mandát uchází za hnutí ANO. Přísaha nasadila bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele Pavla Černého. Za hnutí Stačilo! kandiduje zastupitelka Jihomoravského kraje Petra Rédová.
Za hnutí Hlas regionů se o zvolení uchází Bohumila Beranová, nezávislým kandidátem do senátu je Jindřich Růžička
Před šesti lety zvítězil v obvodu Tomáš Třetina za TOP 09, když ve druhém kole porazil tehdejšího starostu Znojma Jana Groise. Třetina získal přes 54 procent hlasů.
Přehled kandidátů v obvodu 54 Znojmo
Navrhující strana, koalice Kandidát 2026 Kandidát 2020
Znojemsko pohromadě: TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti Tomáš Třetina Tomáš Třetina
ANO Jiří Kyněra Martin Pavlík
SPD x Růžena Šalomonová
KSČM x Pavel Kováčik
Trikolora x Vladimír Železný
Stačilo! Petra Rédová x
Starostové a osobnosti pro Moravu x Jan Grois
Přísaha Pavel Černý x
Hnutí Hlas regionů Bohumila Beranová Bohumila Beranová
Nezávislí kandidát Jindřich Růžička x
Zdroj: volby.cz, informace od stran a kandidátů