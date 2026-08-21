V obvodu 60 Brno-město je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Autor: ČTK
  12:50aktualizováno  12:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brněnský magistrát zaregistroval v senátním obvodu 60 Brno-město všech šest kandidátek podaných do podzimních senátních voleb, vyplývá z informací na úřední desce. Dnes je termín, do kdy musí úřad o registraci rozhodnout. Před šesti lety kandidovalo 11 lidí. Zvítězil bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS. V říjnu 2024 však náhle zemřel. V doplňovacích volbách jej nahradil Zdeněk Papoušek, mandát obhajuje.

Za hnutí ANO kandiduje dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Post senátora za hnutí STAN chce v brněnském obvodu získat lékař Karel Zitterbart, který v minulých senátních volbách vyhrál ve Vyškově. Za hnutí Kruh kandiduje datová inženýrka Veronika Holcnerová. SPD vyslalo do voleb v brněnském senátním obvodu imunologa Jaroslava Turánka. Za Stačilo! kandiduje právnička Klára Samková.

Volební obvod číslo 60 tvoří městské části Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever.

Před šesti lety porazil lékař Roman Kraus se ziskem 57,7 procenta hlasů ve druhém kole bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou. Po jeho náhlém úmrtí v říjnu 2024 jej v doplňovacích volbách v lednu 2025 nahradil Zdeněk Papoušek za ODS. Zvítězil již v prvním kole.

Přehled kandidátů v obvodu 60 Brno-město

Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020

ODS Zdeněk Papoušek Roman Kraus

KDU-ČSL x Tomáš Tomáš

ANO Jaroslav Štěrba Karel Rais

Piráti x Jiří Kadeřávek

STAN Karel Zitterbart x

Hnutí Kruh Veronika Holcnerová x

SPD Jaroslav Turánek Tomáš Anderle

Zelení x Anna Šabatová

Moravské zemské hnutí x Pavel Trčala

Trikolora x Richard Novák

Národ Sobě x Oldřich Duchoň

Marek Hilšer do Senátu x Lukáš Berta

PRO Zdraví x Bohuslav Chalupa

Stačilo! Klára Samková x

Zdroj: volby.cz, informace od stran a kandidátů

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