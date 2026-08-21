V obvodu 60 Brno-město je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Brněnský magistrát zaregistroval v senátním obvodu 60 Brno-město všech šest kandidátek podaných do podzimních senátních voleb, vyplývá z informací na úřední desce. Dnes je termín, do kdy musí úřad o registraci rozhodnout. Před šesti lety kandidovalo 11 lidí. Zvítězil bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS. V říjnu 2024 však náhle zemřel. V doplňovacích volbách jej nahradil Zdeněk Papoušek, mandát obhajuje.
Za hnutí ANO kandiduje dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Post senátora za hnutí STAN chce v brněnském obvodu získat lékař Karel Zitterbart, který v minulých senátních volbách vyhrál ve Vyškově. Za hnutí Kruh kandiduje datová inženýrka Veronika Holcnerová. SPD vyslalo do voleb v brněnském senátním obvodu imunologa Jaroslava Turánka. Za Stačilo! kandiduje právnička Klára Samková.
Volební obvod číslo 60 tvoří městské části Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever.
Před šesti lety porazil lékař Roman Kraus se ziskem 57,7 procenta hlasů ve druhém kole bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou. Po jeho náhlém úmrtí v říjnu 2024 jej v doplňovacích volbách v lednu 2025 nahradil Zdeněk Papoušek za ODS. Zvítězil již v prvním kole.
Přehled kandidátů v obvodu 60 Brno-město
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ODS Zdeněk Papoušek Roman Kraus
KDU-ČSL x Tomáš Tomáš
ANO Jaroslav Štěrba Karel Rais
Piráti x Jiří Kadeřávek
STAN Karel Zitterbart x
Hnutí Kruh Veronika Holcnerová x
SPD Jaroslav Turánek Tomáš Anderle
Zelení x Anna Šabatová
Moravské zemské hnutí x Pavel Trčala
Trikolora x Richard Novák
Národ Sobě x Oldřich Duchoň
Marek Hilšer do Senátu x Lukáš Berta
PRO Zdraví x Bohuslav Chalupa
Stačilo! Klára Samková x
Zdroj: volby.cz, informace od stran a kandidátů