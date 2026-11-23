Archeologové z Ústavu archeologické památkové péče Brno (ÚAPP) našli při záchranném výzkumu v Odrovicích na Brněnsku pozůstatky pravěkého osídlení včetně několika hrobů. Na výzkumu pracovali v září a říjnu na místě, kudy povede silnice k více než deseti rodinným domům na severním okraji Odrovic. Ivan Čižmář z ÚAPP o tom informoval na internetových stránkách ústavu.
"Nejstarší komponentu zastoupenou na lokalitě tvoří tři kostrové hroby kultury se zvoncovitými poháry. Pohřbení byli uloženi ve standardní skrčené poloze a výbavu hrobů tvořily běžné keramické šálky a mísy," uvedl Čižmář. Tato kultura spadá do pozdní doby kamenné až počátku doby bronzové, tedy do období přibližně 2900 až 1800 před naším letopočtem.
Archeologové našli také čtyři kostrové hroby únětické kultury starší doby bronzové, tedy okolo roku 2000 před naším letopočtem. Zemřelí v nich byli pochováni ve skrčené poloze, kompletně se však dochoval pouze jeden z hrobů, další byly vykradené. "V případě prvního z vykradených pohřbů tvořila inventář drobná keramická nádobka, u lebky pak byly nalezeny špatně dochované bronzové záušnice. Inventář dalšího pohřbeného tvořilo pouze torzo bronzové jehlice," uvedl Čižmář. Doplnil, že s ohledem na přítomnost vykrádacích šachet je pravděpodobné, že hroby původně obsahovaly bohatší výbavu.
Z období únětické kultury pocházely také další stopy po osídlení, které odborníci našli. Kromě většího množství keramiky včetně několika celých nádob se jim podařilo získat i parohový sekeromlat, kostěné šídlo i zlomky štípané industrie.
"Další časový úsek na lokalitě reprezentuje mělce zahloubená chata s nálezy keramiky z doby římské, které doplňuje železná přezka," uvedl Čižmář.
Doplnil, že zkoumané objekty spadající do únětické kultury tvoří sídlištní komplex, který ležel na terase podél řeky Jihlavy. O jeho velikosti svědčí dřívější nálezy ze stejného období, které se našly v 50. letech minulého století při stavbě drůbežárny.