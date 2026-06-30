V okolí Brna se ve speciálních budkách vylíhlo nejméně 47 dudků, zatím nejvíce

Autor: ČTK
  15:11aktualizováno  15:11
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V okolí Brna se v dudnicích, tedy speciálních budkách vytvořených pro hnízdění dudků chocholatých, letos vylíhlo nejméně 47 mláďat. Dosavadní loňské maximum projektu je 36 mláďat. Na svém webu o tom dnes informovala brněnská zoologická zahrada, která je zapojená do záchranného programu tohoto silně ohroženého druhu. Umisťování dudníků začalo v roce 2017, kdy k tomu jihomoravští ochranáři po vzoru svých kolegů z Rakouska vytipovali pět lokalit. Celkový počet mláďat od té doby přesáhl hranici stovky jedinců.

Nápadní ptáci se světle oranžovým peřím a typickou chocholkou obývají otevřenou krajinu luk a pastvin s malými skupinami stromů, jejichž prázdné dutiny obsazují. Na rozdíl od datlů nemají zobák uzpůsobený k tesání, a nemohou si tedy vytvářet vhodná hnízdiště sami. Právě proto Zoo Brno pomáhá posilovat populaci dudků instalací takzvaných dudníků.

Letošní sezona přinesla dosud nejlepší výsledky celého projektu. Ze 32 instalovaných dudníků jich ptáci obsadili deset, což překonalo dosavadní maximum z loňského roku, kdy jich obsadili osm. Ještě výraznější je počet narozených mláďat. Letošní generace čítá nejméně 47 jedinců. V roce 2025 dudci vyvedli 36 mláďat a v předchozích letech se počty většinou držely pod hranicí dvaceti.

Pracovníci dudníky pravidelně kontrolují. "Naším hlavním cílem je maximální rychlost, abychom hnízdící ptáky rušili co nejméně. Sledujeme počet mláďat, odhadujeme jejich stáří a pečlivě zaznamenáváme i to, pokud budku obsadil jiný druh – nejčastěji sýkory koňadry – nebo například hmyz, jako jsou vosy a sršni," uvedl Petr Šrámek, vedoucí kurátorů Zoo Brno a jeden ze zakladatelů záchranného projektu.

Letošní obchůzky přinesly také zajímavý kontrast mezi jednotlivými rodinami. Zatímco v některých dudnících už byla téměř vzletná mláďata připravená opustit hnízdo, ve dvou budkách ochránci ještě zastihli samice s vajíčky. Doba zahnízdění se u jednotlivých párů může lišit i o několik týdnů.

Dudek v projektu funguje jako takzvaný deštníkový druh. Ochrana jeho samotného i prostředí, které k životu potřebuje, totiž automaticky pomáhá desítkám dalších ohrožených živočichů a vzácných rostlin. V lokalitách, kde se o krajinu pečuje, se tak daří například různým druhům orchidejí, hlaváčku jarnímu, kosatci různobarvému, třemdavě bílé nebo konikleci velkokvětému.

Pomoci dudkům může každý. Zásadní je například ochrana starých stromů s přirozenými dutinami, které představují nenahraditelný domov nejen pro dudky, ale i pro mnoho dalších druhů. Důležitá je také citlivá péče o krajinu – pestré louky, stráně a zahrady bez nadměrného používání chemických prostředků znamenají více hmyzu a tím i dostatek potravy pro ptáky a další živočichy.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Trutnov pro velký zájem rozšířil nabídku sdílených kol o pětinu na 120 bicyklů

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov ode dneška rozšířil nabídku dotovaných sdílených kol a elektrokol o pětinu na 120 bicyklů. Důvodem je velký zájem lidí o půjčování kol....

1. července 2026,  aktualizováno 

Soud v Bruntále projedná kauzu bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studénka

ilustrační snímek

Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou...

1. července 2026,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o cizineckém zákoně, jde o tlumočníky na vlastní náklad

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části zákona o pobytu cizinců. Zákon říká, že cizinec, který nehovoří...

1. července 2026,  aktualizováno 

Beats for Love dnes začíná, nabídne 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

ilustrační snímek

V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého...

1. července 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud dnes rozhodne o současném systému rozdělování daní mezi kraje

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyjasní, zda současný systém rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje nezasahuje do práva na samosprávu. Návrh na zrušení části...

1. července 2026,  aktualizováno 

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili šest lidí po zásahu bleskem do stromu

ilustrační snímek

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili dnes večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho...

30. června 2026  23:37,  aktualizováno  23:45

Ralsko uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, pro kraj závazné nebude

ilustrační snímek

Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu...

30. června 2026  21:03,  aktualizováno  21:03

Smogová situace kvůli ozonu na Ostravsku. Starší a nemocní lidé mají omezit zátěž

Ilustrační snímek

Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu pro aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek vyhlásil v úterý odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by se měli při...

30. června 2026  18:22,  aktualizováno  21:57

Bystřice nad Pernštejnem má kolumbárium v podobě křišťálového stromu vzpomínek

BystĹ™ice nad PernĹˇtejnem mĂˇ kolumbĂˇrium v podobÄ› kĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ©ho stromu vzpomĂ­nek

Na městském hřbitově v Bystřici nad Pernštejnem budou moci lidé uložit urny s popelem zemřelých do "kořenů" stromu vzpomínek, který má svítící křišťálové...

30. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Policisté pátrají po uprchlém českobudějovickém vězni, není nebezpečný

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po uprchlĂ©m ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©m vÄ›zni, nenĂ­ nebezpeÄŤnĂ˝

Policisté pátrají po uprchlém vězni Milanu Machovi, který dnes kolem 10:00 odešel z pracoviště firmy poblíž centra Českých Budějovic a nevrátil se do vězení....

30. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

V Praze hoří sklad s oblečením. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasažena byla asi polovinu haly, informovali na síti X. Po deváté hodině večer oznámili lokalizaci...

30. června 2026  20:22,  aktualizováno  21:27

Na jižní Moravě padlo devět teplotních rekordů, ve Strážnici bylo 37 stupňů

ilustrační snímek

Na devíti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili...

30. června 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.