V opravované smuteční síni v Brně-Židenicích zbývá dokončit restaurátorské práce. Výtvarník Tomáš Ruller momentálně pracuje na obnově sádrového reliéfu nad katafalkem, jenž má být připomínkou mezidobí, kdy smuteční síň chátrala, řekl ČTK Ruller. Je synem architekta Ivana Rullera, jenž smuteční síň navrhl. Podle starosty městské části Petra Kunce (Hlas pro Židenice) by mohly být práce hotové v dubnu, kdy chce radnice také vybrat provozovatele smuteční síně. Opravy vyšly na 54 milionů korun.
Sádrový reliéf je dominantou rozlučkové síně. Jeho střední část byla původně hladká. "Vždycky jsme s otcem diskutovali, jestli by tam nemělo něco být. Za tu dobu, kdy to chátralo a zatékalo sem, se tam utvořila taková kresba, kterou dočišťuji a upravuji. Dělám z toho takovou imaginární krajinu," popsal Ruller.
Rekonstrukce síně začala v roce 2023. Podle Kunce však potřebovala opravy už v 90. letech. V té době ještě sloužila svému účelu. "V roce 1989 zde měl pohřeb například básník Jan Skácel," uvedl Kunc. Zavřená je od roku 2007.
Kromě reliéfu zbývá zrestaurovat obrazy a další výtvarná díla, například keramické žardiniéry podle Idy Vaculkové. "Co by se ještě mohlo podařit obnovit, je reliéf Jiřího Fuska a Věry Krylové," dodal Ruller. V minulých týdnech přibyla například i vitráž kolem katafalku, která se dochovala téměř celá.
V dubnu chce radnice začít vybírat provozovatele. "Vypadá to, že nějaký zájem o to bude. Naší hlavní prioritou je, aby to zde dále sloužilo jako smuteční síň," uvedl Kunc. Síň podle něj může sloužit celému Brnu. Rekonstrukce stála 54 milionů korun, přičemž městská část dostala 28,5 milionu korun od Brna.
Architekt Ivan Ruller zemřel v roce 2018 ve věku 91 let. Jeho rukopis nese například Janáčkovo divadlo nebo hokejová hala Rondo. Úplný soupis děl, kterými Ruller obohatil fond moderní architektury, zahrnuje přes 500 položek. Byl žákem Bohuslava Fuchse a Bedřicha Rozehnala, silně jej ovlivnil funkcionalismus, moderna a meziválečná kultura obecně, ale také francouzský brutalismus.