V plném sále v Brně vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Hrůši

Ve vyprodaném sále Janáčkova divadla v Brně dnes znovu po dvou letech vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pro festival Janáček Brno připravili program složený z děl Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Antona Brucknera. Orchestr sklidil bouřlivý aplaus už po první polovině koncertu, na konci sál několik minut tleskal vestoje. Hrůša povede Bamberské symfoniky v Brně znovu v sobotu, tentokrát jako operní orchestr při derniéře inscenace Její pastorkyňa. I sobotní večer na stejném místě je vyprodaný.
V úvodu zazněla pod Hrůšovou taktovkou Janáčkova skladba Žárlivost, což je symfonický úvod k opeře Její pastorkyňa. Následovala Dvořákova symfonická báseň Holoubek, kterou složil na námět balady Karla Jaromíra Erbena. Druhá polovina večera patřila Brucknerově Čtvrté symfonii, kterou její autor opatřil přídomkem Romantická. Patří k nejhranějším kompozicím rakouského skladatele. Brucknera inspiroval svět středověkých měst obklopených kouzelnými lesy s postavami rytířů a lovců.
Koncertu předcházel podpis mezinárodní koprodukční smlouvy na nové nastudování Její pastorkyně. Inscenace vznikne v režii Jiřího Heřmana, premiéra bude na jaře 2028. Národní divadlo Brno se na koprodukci dohodlo s Kolumbovým divadlem v Buenos Aires a Novým národním divadlem v Tokiu.
"Nová inscenace Její pastorkyně vzniká u příležitosti 100. výročí Janáčkova úmrtí a jejím prostřednictvím chceme nejen vzdát hold skladatelovu geniálnímu odkazu, ale také ukázat, že Brno je dnes přirozeným a respektovaným partnerem na světové operní scéně," uvedl ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.
Festival Janáček Brno potrvá do 17. listopadu. Mezinárodní bienále letos nabízí Janáčkovo kompletní operní dílo a také řadu dalších operních produkcí, orchestrálních i komorních koncertů. Kompletní program je na webu festivalu.