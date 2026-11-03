V Pohořelicích budou lidé v sobotu hlasovat o budoucnosti bývalého hotelu

Obyvatelé Pohořelic na Brněnsku budou v sobotu v referendu rozhodovat o budoucnosti bývalého hotelu Morava, který je od roku 2023 v majetku města. Bývalá koalice, která zůstala i do dalšího volebního období, jej chtěla prodat developerovi, s nímž by se domluvila na podobě přeměny celé lokality. Proti tomu se postavil lídr Přísahy a zastupitel Róbert Šlachta a s kolegy sehnali dostatek podpisů pro vyhlášení plebiscitu. V něm se lidé mají vyslovit, zda má hotel a některé pozemky zůstat městu a zda si v něm přejí vytvořit zázemí pro zdravotní a sociální služby.
Starosta Miroslav Novák (ODS) ČTK řekl, že už loni se uskutečnilo několik jednání s potenciálními investory. Město získalo hotel do svého majetku v roce 2023 a naznalo, že jeho potenciál i potenciál celého místa bude větší, když se hotel z dob socialismu zbourá a vznikne zde nová zástavba. "V podstatě by zde mohlo být nákupní centrum s nabídkou různého zboží a služeb, s parkováním i bytovými domy. Celkově by se prostor upravil a mohly by tu být i zdravotní a sociální služby," řekl Novák.
Šlachta de facto požaduje, aby hotel zůstal a změnily se jen vnitřní dispozice. Vedení města na to konto uvedlo, že vnitřní prostory hotelu nejsou vhodné pro přestavbu na požadované služby.
"Máme s panem Šlachtou na budoucnost tohoto místa naprosto odlišný pohled. Před volbami se z toho stalo téma, referendum jsme museli podle zákona vyhlásit a z pokračování záměru zatím sešlo. Doufám, že lidé pro záměr pana Šlachty hlasovat nebudou a budeme se k němu moct vrátit," řekl Novák.