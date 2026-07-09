V přírodních koupalištích na jihu Moravy se podle hygieniků dá koupat

Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších přírodních koupalištích v regionu, avšak některá měření jsou i několik týdnů stará.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Měření hygienici neprovádí u všech koupališť každý týden, odběry vody z některých vodních ploch dělí i několik týdnů. Pokud by se voda v některém z koupališť zhoršila, bývá potom měření častější, řekl dnes ČTK ředitel odboru hygieny obecné a komunální David Marek.
Stupněm číslo jedna ohodnotili hygienici při posledním měření například přírodní koupací biotop v Brně-jihu nebo biotop v Oslavanech na Brněnsku. Podle měření z minulého týdne je voda bez problémů také na všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Rakovec, Osada, Rokle a Sokolské koupaliště.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou. Tropické teploty zasáhly Česko na přelomu června a července, na některých místech v republice přesáhly 40 stupňů Celsia.