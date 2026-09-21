Dlouhodobý stav kvality vody v řece Dyji bude opět řešit pracovní skupina s názvem Společně za čistou a živou Dyji. O obnovení činnosti skupiny dnes novináře informoval jihomoravský radní pro životní prostředí Rostislav Koštial (ODS). Prakticky každý rok na Dyji v letních měsících hynou ryby.
"Letošní léto bylo jedním z nejsušších a nejteplejších v měřitelné historii, kolem toho se vyrojila spousta informací o tom, co by se mělo dělat, jak by se to mělo dělat. Proto jsme se rozhodli obnovit činnost pracovní skupiny. Na Dyji se nám vyskytovaly největší problémy, byly tam úhyny ryb. Tím, že jsem obnovil tuto skupinu, tak jsem sezval ty nejlepší odborníky, kteří se tím mohou zabývat," řekl Koštial.
Skupina je podle radního složená ze zástupců Jihomoravského kraje, Povodí Moravy, Akademie věd, Vysokého učení technického, Břeclavi nebo Moravského rybářského svazu. "Tato skupina má za úkol monitorovat data. Je třeba zdůraznit, že máme prvním rokem měřitelná data, o která se můžeme opřít," řekl Koštial.
Data bude skupina na podzim vyhodnocovat. Skupina se má podle Koštiala zaměřit také na aktualizaci plánů pro řešení krizových situací, zpracování odborné studie zaměřené třeba na možnosti revitalizace, revize zarybňovacích plánů, nebo získávání dotací zaměřených na intenzifikaci čištění odpadních vod na přítocích.
Povodí Moravy za letošní léto zaznamenalo na Dyji hned několik velkých úhynů ryb. Například v Dyji pod nádrží Nové Mlýny letos v první polovině července uhynuly kvůli nedostatku kyslíku asi tři tuny ryb, v Zámecké Dyji a Staré Dyji pak až okolo šesti tun. Například v červnu ale uhynuly ryby i ve Vojkovickém náhonu v Rajhradě na Brněnsku, v červenci pak v Olšavě v Kunovicích nebo v Hané ve Vrchoslavicích.