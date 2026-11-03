V říjnu přibylo na jihu Moravy 15 nakažených žloutenkou, proti září méně

Jihomoravští hygienici za říjen evidují 15 nakažených žloutenkou, proti září počet případů klesl. Jde o nejnižší číslo od začátku letošního roku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila krajská hygienická stanice na webu. I tento počet je podle hygieniků nad hranicí situace, kterou by bylo možné považovat za běžnou, uvedli. V souvislosti s onemocněním evidují hygienici od začátku roku tři úmrtí.
Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim. Od začátku letošního roku hygienici evidují v kraji 517 případů.
"V měsíci říjnu bylo nejvíce případů u osob dospělého věku, polovina z nich byla u seniorů. Pouze jeden případ souvisel s cestováním, ostatní případy byly místní, rozprostřeny na různých místech Brna a okolí, bez prokazatelné souvislosti s předešlými případy," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být po kontaktu s nemocným rovněž nakaženi. Protiepidemická opatření zajistili jihomoravští hygienici od začátku roku u téměř 3000 lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu. "U naprosté většiny těchto osob v rizikovém kontaktu, zhruba u 98 procent, se podařilo včasně podanou postexpoziční vakcinací vzniku jejich onemocnění zabránit," poznamenala Ciupek.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venku. Nevhodné je společné pití z jedné láhve či sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.