V Rosicích na Brněnsku otevřou po rekonstrukci koupaliště, zavřené bylo 15 let

Rosice na Brněnsku otevřou v sobotu 23. května po 15 letech koupaliště. Na jeho opravě pracovali dělníci dva roky, město za ni a za úpravy okolí zaplatilo 136 milionů korun, řekl ČTK mluvčí města Jakub Hnát. Kromě bazénu je nyní na koupališti k dispozici například i hřiště na plážový volejbal či pétanque.
Na koupaliště se vejde až 860 lidí, což je podle města dostatečný počet na to, aby se lidé do areálu dostali i ve dnech, kdy bývá největší poptávka. Bazén má zhruba podobu písmene U, do vody je několik vstupů a jsou udělané tak, aby u břehu mohly být ve vodě i menší děti, které ještě neumí plavat. Okolo jsou trávníky a několik nově vysazených stromů, které by za několik let měly poskytovat stín. Bazénová vana je betonová, potažená kaučukovou folií. Čištění vody je biologické se speciálním substrátem zachycujícím mikroorganismy, které omezují tvorbu řas v bazénu.
Město při rekonstrukci počítalo s tím, že ne všechno bude hotové najednou. "V dalších etapách je možné pracovat na vylepšení. Počítáme například s místem pro saunu a i nadále chceme areál rozvíjet," řekl Hnát.
Při rekonstrukci město pracovalo i na dílčích projektech, které přímo nesouvisí s koupalištěm. Vznikla parkovací stání naproti kuželně a za zimním stadionem, stezka podél Říčanského potoka a lávka přes něj.
Znovuotevření koupaliště od poslední koupací sezony v roce 2011 trvalo dlouho i proto, že město potřebovalo odkoupit některé pozemky. Teprve potom vypsalo architektonickou soutěž. Koupaliště je součástí většího sportovního areálu s fotbalovým hřištěm a zimním stadionem.