Skupina V-Sharp Ventures podnikatelů Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala vstupuje do firmy Innovation Lab. Dosud ji zcela vlastnila skupina Hopi Chef Tech Food rodiny Piškaninových. Innovation Lab stojí mimo jiné za projektem Eat Smart, který nahrazuje firemní kantýny chytrými prodejními automaty s čerstvým jídlem. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých stránkách. Podle dřívějších informací serveru CzechCrunch kupuje V-Sharp čtvrtinový podíl v Innovation Lab, cenu žádná ze stran nezveřejnila.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti vývoje, prodeje a provozování vendingových automatů pro prodej hotových jídel," uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Skupina V-Sharp Ventures, která stojí například za logistickou službou DoDo, kupuje podíl v Innovation Lab prostřednictvím firmy ProDevelopia. V-Sharp založili podnikatelé Michal Menšík a Zdeněk Šoustal v roce 2015. Skupina často investuje do technologických start-upů, do jejího portfolia kromě DoDo patří například firmy Ydistri, Advanto nebo TapLine.
Hopi Chef Tech Food je gastronomickou a potravinářskou divizí rodinného holdingu Hopi, minoritní podíl v ní má kuchař Filip Sajler. Prostřednictvím Innovation Lab Hopi provozuje například prodejní automaty Eat Smart s čerstvým jídlem v krabičkách, za které lidé platí přes aplikaci v chytrém telefonu.