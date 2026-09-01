V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů opět klesl

Jihomoravští hygienici evidují za srpen 17 případů žloutenky. Počet nakažených je tak nejnižší od začátku letošního roku. Vyplývá to z dat, která dnes na webu zveřejnili jihomoravští hygienici. I přes pokles počtu případů hygienici stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují zejména očkování.
Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim. Od začátku letošního roku se žloutenkou v kraji podle hygieniků nakazilo 468 lidí, což je téměř třetina všech případů v ČR. "Počet případů má klesající tendenci zejména vlivem intenzivních opatření a očkování osob v rizikovém kontaktu a mimořádného očkování žáků z oblastí s nejvyšším rizikem," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Nejvíce zasažené je Brno. "Navzdory veškerým opatřením jsme společně s Prahou nejvíce postiženým regionem. Riziko nákazy je i mimo Českou republiku - v Egyptě, Itálii, Maďarsku, Polsku, Španělsku či na Ukrajině," uvedla Ciupek.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být po kontaktu s nemocným rovněž nakaženi. Protiepidemická opatření zajistili jihomoravští hygienici od začátku roku u více než 2800 lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu. "U naprosté většiny těchto osob v rizikovém kontaktu, zhruba u 98 procent, se podařilo včasně podanou postexpoziční vakcinací vzniku jejich onemocnění zabránit," poznamenala Ciupek.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve či sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.