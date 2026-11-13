Hnutí Spolky pro Tišnov s podporou Pirátů se ohradilo proti pondělnímu vyjádření hnutí Otevřený Tišnov, které se týkalo odstoupení zastupitele zvoleného za Spolky Tomáše Blahy. Lídryně Otevřeného Tišnova Alena Svobodová Kovaříková v něm Spolky obvinila z politicky nepřijatelného tlaku na Blahu. Spolky pro Tišnov to odmítají. Hnutí své vyjádření zaslalo ČTK.
Spor se týká povolebního vyjednávání v Tišnově, z něhož jediný zastupitel zvolený za Spolky pro Tišnov po třech týdnech vystoupil a rezignoval na svůj mandát. "Bezprostředně po zahájení jednání jsem byl ale vystaven tlaku veřejnosti, mého elektorátu, který dával najevo nespokojenost s vyjednáváním, do něhož jsem se zapojil. Podobně vyjádřili nesouhlas i lidé na kandidátce Spolků pro Tišnov, za něž jsem byl zvolen a kteří odpracovali předvolební kampaň," uvedl Blaha ve vyjádření na facebookových stránkách Spolků pro Tišnov.
Na Blahovo místo v zastupitelstvu nastoupila Zuzana Brzobohatá a v pondělí se Spolky přidaly k dosud vládnoucí koalici a podepsaly koaliční smlouvu.
Lídryně opozičního hnutí Otevřený Tišnov Alena Svobodová Kovaříková ve vyjádření k vytvoření koalice uvedla, že hnutí dohodu respektuje. "Důrazně však odsuzujeme způsob, jakým k tomu došlo. Postup Spolků pro Tišnov vůči jejich zvolenému zastupiteli Tomáši Blahovi považujeme za nedemokratický, politicky nepřijatelný a lidsky odsouzeníhodný. Tlak, kterému ze strany Spolků pro Tišnov čelil, totiž vedl k obavě o vlastní zdraví a následné rezignaci na mandát zastupitele," uvedla ve vyjádření.
Hnutí Spolky pro Tišnov odmítá, že by na Blahu jeho kandidáti vytvářeli tlak.
"Zásadně odmítáme obvinění opozičních politiků, že jsme na Tomáše Blahu vyvíjeli nedemokratický, politicky nepřijatelný a lidsky odsouzeníhodný tlak, který by vedl k jeho obavě o vlastní zdraví a následné rezignaci na mandát zastupitele. Na našem společném setkání dne 4. listopadu 2026 jsme v přátelském duchu otevřeně diskutovali o dalším možném postupu. Společně jsme vyhodnotili dvě možné cesty. První byla varianta, kdy by Tomáš Blaha působil jako nezařazený zastupitel bez další podpory Spolků pro Tišnov. Druhá možnost, tedy rezignace a uvolnění pozice lídryni Zuzaně Brzobohaté, otevírala prostor pro jednání o koalici, kterou od začátku preferovala naprostá většina ostatních spolukandidátů. Tomáše jsme všichni ujistili, že jde o jeho svobodné rozhodnutí, které nemá vliv na naše vzájemné osobní vztahy. Tomáš Blaha si vzal den na rozmyšlenou a následně se rozhodl na mandát zastupitele rezignovat," uvedly Spolky pro Tišnov
Volby v Tišnově vyhrálo hnutí MOST, které získalo pět zastupitelských mandátů, druhý byl Otevřený Tišnov se třemi mandáty. V zastupitelstvu usedne ještě ANO 2011 se dvěma mandáty, dva zastupitelé za Tišnov Plus a po jednom zastupiteli za Lidovce, Tišnováky a Spolky pro Tišnov. Výslednou koalici vytvořil MOST, Lidovci, Tišnováci a Spolky pro Tišnov.