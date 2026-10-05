V září na jihu Moravy přibylo 34 nakažených žloutenkou, počet vzrostl

Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnili krajští hygienici na webu. Ze 34 případů se pět lidí nakazilo na dovolené ve státech jižní Evropy. Od začátku roku na jihu Moravy v souvislosti s onemocněním tři lidé zemřeli, uvedli hygienici.
Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim. Od začátku letošního roku hygienici evidují v kraji 502 případů žloutenky. Loni hygienici od ledna do září zaznamenali 43 případů. "Nejvíce případů evidujeme v Brně a okolí. Navzdory veškerým opatřením je společně s Prahou nejvíce postiženým regionem. Riziko nákazy je stále i mimo Česko, a to v Egyptě, Itálii, Maďarsku, Polsku, Španělsku či na Ukrajině," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být po kontaktu s nemocným rovněž nakaženi. Protiepidemická opatření zajistili jihomoravští hygienici od začátku roku u téměř 3000 lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu. "U naprosté většiny těchto osob v rizikovém kontaktu, zhruba u 98 procent, se podařilo včasně podanou postexpoziční vakcinací vzniku jejich onemocnění zabránit," poznamenala Ciupek.
Hygienici i nadále apelují na dodržování preventivních opatření, především lidem pracujícím v gastronomických provozech doporučují nechat se naočkovat.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve či sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.