V Zoo Brno se uskuteční Den adoptivních rodičů

Program začíná od 10:00 komentovanými krmeními a setkáními se zvířaty. Návštěvníci se mohou těšit například na tygry sumaterské, jejichž majestátní přítomnost fascinuje každého milovníka šelem, nebo na lední medvědy, kteří zaujmou nejen svou velikostí, ale i hravostí a inteligencí. Velkou pozornost poutají také lišky polární, surikaty, kapybary či vlci hřivnatí, a letos poprvé se představí chvostani bělolící ve zcela nové expozici, která přibližuje jejich přirozený životní prostor.
Hlavním bodem letošního Dne adoptivních rodičů je slavnostní otevření nových expozic Noční Limpopo a Ngorongoro, které proběhne ve 12:00 v Africké vesnici. Návštěvníci zde mohou objevovat fascinující zvířata a jejich prostředí, které co nejvíce odpovídá přirozenému domovu druhů z Afriky.
Kromě pozorování zvířat nabízí program i doprovodné aktivity pro děti i dospělé. Na náměstíčku u exotária si mohou děti vyzkoušet malování zvířátek, zapojit se do enrichmentových her nebo míčových aktivit se Šelmami Brno. V Beringii je připraveno malování na obličej a seznámení s aplikací Záchranka.
Pro adoptivní rodiče a sponzory je k dispozici VIP zóna s programem od 12:00 do 18:00. Zde si návštěvníci mohou například opéct špekáčky a setkat se se zaměstnanci zoo, od chovatelů po technické pracovníky, a získat tak bližší informace o svých adoptovaných zvířatech. Součástí programu VIP zóny je také talkshow a beseda „Jsme jedna smečka“, která představí, jak jsou využívány prostředky z adopcí a které druhy jsou mezi adoptivními rodiči nejpopulárnější.
Den adoptivních rodičů v Zoo Brno nabízí jedinečnou kombinaci zážitků, vzdělávání a zábavy. Je ideální pro rodiny i jednotlivce, kteří chtějí poznat život zvířat, podpořit jejich chov a prožít den plný radosti a inspirace. Akce přináší možnost setkat se s odborníky, dozvědět se zajímavosti o jednotlivých druzích a objevovat nové expozice, které zoo nabízí.
Celá akce probíhá od 9:00 do 18:00 a připravuje atraktivní program pro všechny generace. Den adoptivních rodičů je ideální příležitostí nejen poděkovat za podporu zvířat, ale také zažít krásný den plný setkání, poznání a zábavy v srdci Zoo Brno.