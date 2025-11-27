Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:32aktualizováno  12:32
Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského prezidenta Vladimira Putina a podporoval ruskou agresi na Ukrajině. Vyjadřoval podporu ozbrojenému útoku Ruska na Ukrajinu a veřejně schvaloval zločin proti míru, čímž se provinil popíráním, zpochybňováním, schvalováním a ospravedlňováním genocidy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Městský soud se věcí zabýval v polovině září, muži uložil trest devět měsíců podmíněně odložených na 28 měsíců. Podle obžaloby příspěvky na Facebooku psal od 24. února, tedy ode dne vpádu Ruska na Ukrajinu, do dubna 2023. Bouše se proti rozhodnutí odvolal. K odvolacímu veřejnému zasedání pak nedorazil, konalo se bez něj, vinu odmítá.

Podle obžaloby Bouše uváděl, aby lidé podporovali ruské spojence proti západním nepřátelům, že Rusové nepřišli Ukrajinu dobýt, ale osvobodit ji od angloamerického režimu, že Ukrajina bude muset být podrobena denacifikaci jako poválečné Německo a podobně.

Neříkali jsme, že Kyjev získáme do tří dnů, otočili ruští propagandisté

Vzhledem k tomu, že se muž na veřejné zasedání nedostavil, předsedkyně soudního senátu Halina Černá přečetla jeho odvolání. V něm muž hovořil o rozhodnutí městského soudu jako o slátaninách, blábolech a fantasmagorii. Podle něj na sociální síti neměl žádný profil, takže žádné příspěvky psát ani nemohl. A falešný profil podle něj mohl vytvořit kdokoliv.

Odvolací soud podle Černé neměl pochybnosti o tom, že obhajoba obžalovaného není pravdivá. Policisté totiž dostali svolení a podívali se do e-mailové schránky, přes kterou se na profil muž přihlašoval. V ní byla mimo jiné i jeho soukromá komunikace, například žádost o důchod a podobně.

Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Soud ho poslal na prospěšné práce

Samotné příspěvky muže pak byly podle Černé „za hranou“. „Ta jeho rétorika je za hranicí toho, co lze podřadit pod právo na svobodný projev. Jednání obžalovaného je natolik společensky škodlivé, že je vyloučený jiný než trestní postih,“ uvedla Černá. Rozsudek je pravomocný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Plzeň schválila plán udržitelné mobility do roku 2035, vychází z podnětů občanů

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili Plán udržitelné mobility Plzně na roky 2026 až 2035. Největší podporu má rozšiřování sítě tramvajových tratí, dokončení...

27. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  11:28

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval

ilustrační snímek

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva...

27. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.