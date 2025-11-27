Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Městský soud se věcí zabýval v polovině září, muži uložil trest devět měsíců podmíněně odložených na 28 měsíců. Podle obžaloby příspěvky na Facebooku psal od 24. února, tedy ode dne vpádu Ruska na Ukrajinu, do dubna 2023. Bouše se proti rozhodnutí odvolal. K odvolacímu veřejnému zasedání pak nedorazil, konalo se bez něj, vinu odmítá.
Podle obžaloby Bouše uváděl, aby lidé podporovali ruské spojence proti západním nepřátelům, že Rusové nepřišli Ukrajinu dobýt, ale osvobodit ji od angloamerického režimu, že Ukrajina bude muset být podrobena denacifikaci jako poválečné Německo a podobně.
|
Neříkali jsme, že Kyjev získáme do tří dnů, otočili ruští propagandisté
Vzhledem k tomu, že se muž na veřejné zasedání nedostavil, předsedkyně soudního senátu Halina Černá přečetla jeho odvolání. V něm muž hovořil o rozhodnutí městského soudu jako o slátaninách, blábolech a fantasmagorii. Podle něj na sociální síti neměl žádný profil, takže žádné příspěvky psát ani nemohl. A falešný profil podle něj mohl vytvořit kdokoliv.
Odvolací soud podle Černé neměl pochybnosti o tom, že obhajoba obžalovaného není pravdivá. Policisté totiž dostali svolení a podívali se do e-mailové schránky, přes kterou se na profil muž přihlašoval. V ní byla mimo jiné i jeho soukromá komunikace, například žádost o důchod a podobně.
|
Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Soud ho poslal na prospěšné práce
Samotné příspěvky muže pak byly podle Černé „za hranou“. „Ta jeho rétorika je za hranicí toho, co lze podřadit pod právo na svobodný projev. Jednání obžalovaného je natolik společensky škodlivé, že je vyloučený jiný než trestní postih,“ uvedla Černá. Rozsudek je pravomocný.