V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Autor: mos, ČTK
  17:42aktualizováno  18:25
Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru dlouhé světelné řetězy, matné zlaté i červené koule a závěsné svítící hvězdy. Dekoracemi jsou opentleny i další části centra města.

Ozdoby na dvanáctimetrové a 80 let staré jedli na náměstí Svobody, která se rozsvítila v 17 hodin, jsou vyrobené z netypické suroviny v podobě recyklovaných PET lahví.

„Z plastového granulátu vyrábí dodavatel pomocí 3D tiskáren finální výrobky. Tento postup produkuje desetkrát méně CO2 v porovnání s klasickou výrobou hliníkových ozdob,“ uvedla městská společnost Technické sítě Brno, která výzdobu zajišťovala.

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21. listopadu 2025)
30 fotografií

Dodala také, že díky LED technologiím je výzdoba rovněž maximálně úsporná. Celodenní spotřeba elektřiny vyjde na zhruba 250 korun, od začátku trhů do svátku Tří králů tak jde o částku do 12 tisíc korun.

Vánoční tramvaj i víc kuliček z orloje

Osvětlené jsou i další stromy rostoucí na náměstí Svobody a rovněž stánky či prostranství mezi nimi. „Letos jsme posílili osvětlení kolem Zimního baru a stánků na jedné straně náměstí,“ upřesnila Adéla Nováková, mluvčí Turistického informačního centra Brna, které trhy v centru spolupořádá.

Kromě vánočního stromu na centrálním náměstí Svobody se v 18 hodin rozzářil barvami i ten na Zelném trhu. Zdejší jedle také měří dvanáct metrů, ale vypadá vyšší, protože stojí v kopci. V 19 hodin se pak rozsvítí i devítimetrová jedle na Moravském náměstí u sochy Jošta.

Po vánočním stromu na náměstí Svobody v Brně se v pátek večer rozsvítil i ten o pár set metrů vedle na Zelném trhu. I tamnímu slavnostnímu aktu přihlížely tisíce lidí. (21. listopadu 2025)

Jako každý rok bude v době konání adventních trhů brněnský orloj na náměstí Svobody vydávat skleněné kuličky s vánočními motivy. Kromě 11. hodiny dopoledne bude kuličku možné zachytit i ve 23 hodin. 5. prosince, kdy chodí Mikuláš, a na Štědrý den navíc kulička ze stroje vypadne každou hodinu mezi 11:00 a 23:00.

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Přes centrum začne od soboty také jezdit speciálně nazdobená vánoční tramvaj. O víkendu vyrazí už v poledne, ve všední dny o tři hodiny později, jízdy se budou konat v půlhodinovém intervalu až do 20:30. Průvodčímu v této tramvaji letos přibude nová povinnost v podobě odstraňování speciálních bezpečnostních zábran z kolejí.

První část brněnských vánočních trhů, konkrétně na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na terase Bašty u hlavního nádraží a částečně na náměstí Svobody, odstartovala už před týdnem.

Jízdní řád vánoční tramvaje v Brně v roce 2025

21. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  18:25

