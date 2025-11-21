Ke zpřísnění bezpečnostních opatření během vánočních trhů přistoupila radnice Brna-střed na základě studie, která došla k závěru, že je třeba lépe zabezpečit hlavní vjezdy na náměstí Svobody, tedy ulici Rašínovu a Masarykovu.
Zatímco jinde byly už v minulých letech umístěny různé betonové bloky jako zábrany proti rozjetým autům, v těchto dvou ulicích chyběly, protože tudy projíždějí tramvaje. Jak ty klasické během dopoledne a brzkého odpoledne, tak speciálně nazdobený vůz v pozdějším čase.
Radnice centrální městské části původně chtěla provoz MHD přes náměstí během trhů úplně zatrhnout a opevnit zmíněné přístupové body jako ty ostatní. „Každoročně se zaměřujeme na to, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost návštěvníků i vzhledem k incidentům, ke kterým dochází v řadě evropských měst,“ uvedl mluvčí radnice Michal Šťastný.
Místa, kde budou umístěné nové mobilní zátarasy na tramvajových kolejích
Dopravnímu podniku se však zákaz jízdy přes náměstí nelíbil, a tak přišel kompromis v podobě mobilních zátarasů na kolečkách. I ty podle městské části dokážou splnit svůj účel. „Jedná se o certifikované zábrany původem z Belgie, které zadrží vozidlo do 7,5 tuny. V Česku se jedná o ojedinělé řešení,“ sdělil Šťastný. Aby s touto překážkou mohl člověk hýbat, je nutné ji vlastní silou vyvážit.
Jak to tedy bude v praxi fungovat? Při klasickém provozu tramvají zábrany na místě ještě nebudou. V době provozu vánoční tramvaje, tedy ve všední dny od 15.00 do 20.30 a o víkendu už od poledne, bude nutné je odsunout z kolejí a zase je tam vrátit ručně.
„Zábrany bude sundávat a stavět zpět průvodčí, který na této lince vždy jezdí s řidičem,“ informovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Tito pracovníci však musí být dva, aby se jim se zátarasem dobře manipulovalo.
Tramvaj tak přijede k náměstí Svobody, průvodčí společně s pomocníkem vystoupí, odsune zábranu a po popojetí vozu ji zase vrátí zpět. Ve všední den projede tramvaj centrem jedenáctkrát, to znamená pro průvodčího dohromady 44 pohybů se zábranami. O víkendu je to dokonce 68 přesunů těchto bezpečnostních prvků.
Na to, že zátarasy zůstanou na svém místě a nebudou je přesouvat běžní návštěvníci trhů, pak mají podle radnice dohlížet strážníci.