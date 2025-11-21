Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Marek Osouch
  16:42aktualizováno  16:42
Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují tisíce lidí, nově odsouvat a znovu zasouvat speciální bezpečnostní zábranu. Tu město pořídilo v Belgii na obranu proti případnému teroristickému útoku.

Ke zpřísnění bezpečnostních opatření během vánočních trhů přistoupila radnice Brna-střed na základě studie, která došla k závěru, že je třeba lépe zabezpečit hlavní vjezdy na náměstí Svobody, tedy ulici Rašínovu a Masarykovu.

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy. (21. listopadu 2025)
Zatímco jinde byly už v minulých letech umístěny různé betonové bloky jako zábrany proti rozjetým autům, v těchto dvou ulicích chyběly, protože tudy projíždějí tramvaje. Jak ty klasické během dopoledne a brzkého odpoledne, tak speciálně nazdobený vůz v pozdějším čase.

Radnice centrální městské části původně chtěla provoz MHD přes náměstí během trhů úplně zatrhnout a opevnit zmíněné přístupové body jako ty ostatní. „Každoročně se zaměřujeme na to, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost návštěvníků i vzhledem k incidentům, ke kterým dochází v řadě evropských měst,“ uvedl mluvčí radnice Michal Šťastný.

Dopravnímu podniku se však zákaz jízdy přes náměstí nelíbil, a tak přišel kompromis v podobě mobilních zátarasů na kolečkách. I ty podle městské části dokážou splnit svůj účel. „Jedná se o certifikované zábrany původem z Belgie, které zadrží vozidlo do 7,5 tuny. V Česku se jedná o ojedinělé řešení,“ sdělil Šťastný. Aby s touto překážkou mohl člověk hýbat, je nutné ji vlastní silou vyvážit.

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Jak to tedy bude v praxi fungovat? Při klasickém provozu tramvají zábrany na místě ještě nebudou. V době provozu vánoční tramvaje, tedy ve všední dny od 15.00 do 20.30 a o víkendu už od poledne, bude nutné je odsunout z kolejí a zase je tam vrátit ručně.

„Zábrany bude sundávat a stavět zpět průvodčí, který na této lince vždy jezdí s řidičem,“ informovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Tito pracovníci však musí být dva, aby se jim se zátarasem dobře manipulovalo.

Jízdní řád vánoční tramvaje v Brně v roce 2025

Tramvaj tak přijede k náměstí Svobody, průvodčí společně s pomocníkem vystoupí, odsune zábranu a po popojetí vozu ji zase vrátí zpět. Ve všední den projede tramvaj centrem jedenáctkrát, to znamená pro průvodčího dohromady 44 pohybů se zábranami. O víkendu je to dokonce 68 přesunů těchto bezpečnostních prvků.

Na to, že zátarasy zůstanou na svém místě a nebudou je přesouvat běžní návštěvníci trhů, pak mají podle radnice dohlížet strážníci.

