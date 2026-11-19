V pátek 27. listopadu se postupně rozsvítí tři vánoční stromy. Jako první přijde v 17 hodin náměstí Svobody, v 18 hodin Zelný trh a v 18.45 Moravské náměstí. Slavnostní zahájení doprovodí vánoční koledy a písně, vzdušná akrobacie nebo latinskoamerická show.
Vánoční atmosféru v centru města rozproudí koncerty méně i více známých interpretů. Na Zelném trhu zahrají třeba Support Lesbiens, Wohnout nebo Anna K. Prostor dostanou také místní kapely a vystoupení mateřských a základních škol.
Návštěvníci se mohou těšit i na vánoční kino, které hlavně o svátcích naláká například snímky Ledové království, Lví král nebo Sám doma. Od 27. listopadu se bude hrát i na náměstí Svobody, které nabídne Beats For Love, Bert & Friends nebo Barboru Polákovou.
S otevřením zbývajících tržišť ožije také nádvoří Staré radnice, které bude opět patřit Gourmet Vánocům. Návštěvníkům nabídne ochutnávku brněnské gastronomické špičky, od steaků a bister až po sladké speciality. Nově se zde představí také oceněný bar Whiskáč z Gorkého ulice, který kromě míchaných nápojů jako jediný z podniků nabídne i čepované pivo.
Spolu s prvními stánky se minulý pátek otevřely také oblíbené atrakce. Na Moravském náměstí nechybí tradiční vyhlídkové kolo nebo slámová hora. Bruslařská plocha spustí provoz 24. listopadu. Na hradě Špilberk je každý den od 17.30 do 22 hodin otevřený světelný park.
Advent zavede návštěvníky i do podzemí
Brněnské Vánoce se neomezí jen na náměstí a vánoční stánky. Doprovodný program Turistického informačního centra města Brna (TIC) nasměruje návštěvníky také do historických sklepů, brněnských chrámů, ulic města nebo vodojemů na Žlutém kopci.
Právě tam se každou adventní neděli uskuteční koncerty v netradičním prostředí. Zazní zde vánoční filmová hudba v podání Moravského klavírního tria, vystoupí pěvkyně Drei Engel, ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis nebo soubor Ensemble Thesaurus Musicum.
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Vodojemy budou hostit také zahájení dalšího ročníku Open Fashion Studios, který od 26. listopadu nabídne možnost nahlédnout do práce a ateliérů místních módních návrhářů. Akci odstartuje módní přehlídka. Kulturní program doplní projekt Brno a jeho chrámy, festival umění Brno Art Open nebo tematické prohlídky Zima v Brně.
Magický les, drak i Ježíškova pošta
Organizátoři trhů letos myslí rovněž na rodiny s dětmi, kterým chtějí dopřát klidnější alternativu k rušným vánočním tržištím. „Chceme nabídnout i klidnější atmosféru pro rodiny s dětmi a k poznávání města,“ poznamenává manažerka Brněnských Vánoc Petra Motesicky.
Na nádvoří Nové radnice se proto opět otevře Magický les, prostor bez stánků a hlasité hudby nabídne dětem možnost hrát si a rozvíjet kreativitu. Chybět nebude ani hravá výprava Hon na draka, vánoční dětská šalina, vánoční vesnička nebo Ježíškova pošta.
V ulicích města se objeví oblíbená místa k fotografování, například velký název Brno, Jako doma, Dračí vejce, Ateliér Zvonaře a Hrnčířky na náměstí Svobody. V Ateliéru bude možnost si zakoupit vánoční rolničku a výtěžek z jejich prodeje si rovným dílem rozdělí Dětský domov pro Dagmar, Dům pro Julii, Nadační fond Emil a Oblastní charita Brno. Vrátil se i horkovzdušný balón, Vánoční baňka a Drak ve svetru. Během adventu budou rovněž z brněnského orloje padat tématické vánoční kuličky.
V nejbližších týdnech se má autům zavřít i Veselá ulice, která vede mezi Dominikánským náměstím a Solniční ulicí. Ta je totiž hojně využívaná lidmi, kteří vyráží právě na adventní trhy. V minulých letech se museli proplétat mezi jedoucími auty a vozy odstavenými na chodnících. Radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti) tam hodlá prosadit zákaz vjezdu, jenž má platit i do budoucna. „Vjezd bude umožněn pouze zásobování, často tu projíždí řidiči, kteří tu nemají co dělat,“ poznamenává.
Od příštího roku se termíny sjednotí
Letošní rok bude zároveň posledním, kdy se vánoční trhy ve městě otevírají ve dvou různých termínech. Tržiště na Zelnému trhu, které organizuje radnice Brna-střed, zahájila provoz už 13. listopadu, kdežto trhy pořádané TIC se otevřou až 27. listopadu.
To se má po letech sporů a konkurence mezi pořadateli od příštího roku podle plánů nového vedení města změnit. Magistrát plánuje termíny sjednotit, aby vánoční trhy působily jako jeden celek. „Nemusí trvat čtvrt roku. Lidem je jedno, kdo je pořádá, hlavně když si užijí jednolitou atmosféru,“ říká nový brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL).
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