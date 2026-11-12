Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom

Matěj Hynek
  8:12aktualizováno  8:12
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Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu.

Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně se otevřou až 27. listopadu s rozsvícením stromu. Na Zelném trhu a Moravském náměstí stánky běží už od 13. listopadu.
16 fotografií
Kdo v Brně čeká s první procházkou mezi stánky až na rozsvícení vánočního stromu, ten přijde o dva týdny. Vánoční trhy v Brně totiž začnou mnohem dřív. Na Zelném trhu a Moravském náměstí se otevřou už v pátek 13. listopadu. Velké trhy na náměstí Svobody startují v pátek 27. listopadu, kdy se během jednoho večera rozsvítí stromy na všech třech náměstích. Liší se i konec: náměstí Svobody zavře stánky 23. prosince, Zelný trh a Moravské náměstí vydrží až do Silvestra.

Kdy začínají vánoční trhy v Brně 2026 a které vydrží i po Vánocích?

Brněnské trhy nemají jednoho pořadatele, ale dva. Každý z nich si určuje vlastní termíny, program i rozsvícení stromu a na jejich webech oba kalendáře vedle sebe nenajdete. Adventní trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí začínají už v pátek 13. listopadu. Náměstí Svobody, Dominikánské náměstí a nádvoří Staré radnice se přidají o dva týdny později, v pátek 27. listopadu. Sestavili jsme proto jeden kalendář pro všechna místa.

Vánoční trhy v Brně 2026
MístoTermínRozsvícení stromu
Zelný trhpá 13. 11. – čt 31. 12. 2026pá 27. 11., 18:00
Moravské náměstí (park a okolí sochy markraběte Jošta)pá 13. 11. – čt 31. 12. 2026pá 27. 11., 18:45 (u Jošta)
kluziště v parku na Moravském náměstíút 24. 11. 2026 – ne 28. 2. 2027
náměstí Svobodypá 27. 11. – st 23. 12. 2026pá 27. 11., 17:00
Dominikánské náměstípá 27. 11. – st 23. 12. 2026
nádvoří Staré radnicepá 27. 11. – st 23. 12. 2026
Výstaviště Brnočt 10. 12. – ne 13. 12. 2026

Brno tím letos předběhne ostatní. Z jedenácti měst, jejichž vánoční trhy jsme porovnali, otevírají Zelný trh a Moravské náměstí nejdřív a vydrží až do 31. prosince.

S koncem je to podobné jako se začátkem. Trhy na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice končí ve středu 23. prosince, tedy den před Štědrým dnem. Nejkratší jsou trhy na výstavišti, potrvají jen čtyři dny. Kdo by chtěl mezi stánky zajít i po Vánocích, má na výběr jen Zelný trh a Moravské náměstí.

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024
Vánoční výzdoba na nádvoří Staré radnice v Brně
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Slámová hora na dovádění i posezení je součástí brněnských vánočních trhů už několik let.
16 fotografií

Kdy se rozsvítí strom na náměstí Svobody a odkud letos přijede?

Místonáměstí Svobody
Termínpátek 27. 11. – středa 23. 12. 2026
Rozsvícení vánočního stromupátek 27. 11. 2026 v 17:00
Otevírací dobadenně 10:00–20:00, při zájmu až do 24:00

Kdy přesně se strom rozsvítí

Hlavní vánoční strom na náměstí Svobody se rozsvítí v pátek 27. listopadu v 17 hodin. Program začne už v půl čtvrté koledami přípravného sboru Kantilénka, po nich přijde vzdušná akrobacie. Rozsvícení proběhne za přítomnosti vedení města a brněnského biskupství a večer pak na náměstí zahraje Zuzana Gamboa s kapelou.

Kdo chce stihnout víc, může se ten večer projít po centru. Na Zelném trhu se strom rozsvítí v 18 hodin a u sochy Jošta na Moravském náměstí v 18:45. Tři stromy za necelé dvě hodiny.

Odkud je letošní strom

Strom na náměstí Svobody tradičně pochází z univerzitních lesů Mendelovy univerzity v Brně. Letos do města přijede v sobotu 21. listopadu z Bílovic nad Svitavou. Vyprovodit ho můžete už v Bílovicích, potkat ho na trase, nebo ho přivítat na náměstí Svobody.

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Proč měl první veřejný vánoční strom právě Brno

Tradice veřejných vánočních stromů v Česku začala přímo na náměstí Svobody. První z nich tu vztyčili v roce 1924 z popudu spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a v Brně se mu dodnes říká Vánoční strom republiky. Přijel tenkrát z bílovického polesí, kde Těsnohlídek se svými přáteli v roce 1919 zachránil malou holčičku odloženou na sněhu. Letos tak strom slaví 102. výročí.

Sbírka pod stromem

Pod stromem stojí pokladnička Českého červeného kříže, ze které jdou vybrané peníze na pomoc lidem v nouzi. Na trzích najdete i dobročinné stánky a zapojit se můžete také přes projekt Daruj kelímek. Vratné kelímky se používají na všech trzích v centru a zálohu za ně si můžete nechat vrátit, nebo ji věnovat neziskovým organizacím.

Slámová hora na dovádění i posezení je součástí brněnských vánočních trhů už několik let.

Co dalšího čeká na náměstí Svobody

Na náměstí stojí přes padesát stánků a středobodem trhů je Zimní bar. Kulturní program tu běží každý den: dva koncerty a v 15 hodin pořad pro děti, většinou divadlo nebo dětský sbor. Na programu jsou mimo jiné MYDY (úterý 8. prosince), Barbora Poláková (pondělí 21. prosince) nebo koledy Evy Kratochvílové s přáteli o čtvrté adventní neděli 20. prosince, všechny od 19 hodin. Mikulášská nadílka bude v sobotu 5. prosince od 16 hodin a trhy tu ve středu 23. prosince v 17 hodin uzavře Česká mše vánoční.

Zastavit se vyplatí i u orloje. Po celou dobu trhů z něj budou vypadávat skleněné kuličky s drakem ve svetru, ve všední dny jedna v 11 hodin, o víkendech každou hodinu od 11 do 23.

Co čeká na Zelném trhu?

MístoZelný trh
Termínpátek 13. 11. – čtvrtek 31. 12. 2026
Rozsvícení vánočního stromupátek 27. 11. 2026 v 18:00
Otevírací dobazatím nezveřejněno

Na Zelném trhu stojí víc než sto stánků a více než polovina z nich patří řemeslníkům a nositelům lidových tradic. Trhy tu 13. listopadu odstartuje koncert skupiny Lucie a program je plánován na každý den kromě Štědrého dne až do Silvestra.

Z koncertů stojí za pozornost Support Lesbiens (středa 25. listopadu), Tereza Mašková (středa 2. prosince) a Anna K. (čtvrtek 17. prosince). Ve středu 23. prosince od 18 hodin zahrají O5 a Radeček a vyhlásí se výsledky letošního ročníku Daruj kelímek. Každou adventní sobotu v 17:55 zazní nová Adventní fanfára pro Brno a hned po ní se zapaluje adventní svíce za zpěvu rorátů.

Mezi svátky se Zelný trh promění v zimní kino. Mezi 25. a 31. prosincem tu promítají filmy, od pohádek pro děti po němé snímky s živým hudebním doprovodem. Rok tu uzavře 31. prosince ve 22 hodin silvestrovský koncert kapely ŠUBAPS!.

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Pro rodiny s dětmi

Na Zelném trhu stojí Dětská vesnička s malými dřevěnými stánky, stodolou na stavění z dřevěných špalíků a zvoničkou přání. Vstup do ní je zdarma. Mikulášská nadílka tu bude v sobotu 5. prosince od 15 hodin.

Moravské náměstí: kde je kluziště a vyhlídkové kolo?

MístoMoravské náměstí (park a okolí sochy Jošta)
Termínpátek 13. 11. – čtvrtek 31. 12. 2026
Rozsvícení vánočního stromupátek 27. 11. 2026 v 18:45 (u Jošta)
Otevírací dobazatím nezveřejněno

Pokud si chcete mezi nákupy zabruslit, zamiřte do parku na Moravském náměstí. Kluziště tu ovšem otevře až v úterý 24. listopadu, o jedenáct dní později než trhy, a podle počasí vydrží do konce února. Zavřeno bude jen na Boží hod 25. prosince a na Nový rok. Led ve tvaru elipsy má zhruba 800 metrů čtverečních a vejde se na něj až 120 bruslařů. Bruslí se ve čtyřech dvouhodinových blocích, mezi nimi se upravuje led. Brusle si můžete půjčit na místě.

Hned vedle stojí 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo. V osvětlených kabinkách se sveze najednou až 144 lidí a z vrcholu dohlédnete přes střechy starého Brna na náměstí Svobody, Špilberk nebo Petrov. Provozní dobu kola pořadatel zatím nezveřejnil.

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Dobročinnost u Jošta

U sochy markraběte Jošta je centrum dobročinnosti. Neziskové organizace se tu ve stáncích střídají po celou dobu trhů a výrobky, které u nich koupíte, podpoří charitativní projekty. Pódium u Jošta má program každý den do 23. prosince, každou adventní neděli odpoledne na něm hrají pohádky pro děti. Pro ně je tu i Slámová hora, kopec ze slámy na dovádění, dospělým poslouží jako netradiční posezení.

Co je na Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice?

MístoDominikánské náměstínádvoří Staré radnice
Termínpátek 27. 11. – středa 23. 12. 2026pátek 27. 11. – středa 23. 12. 2026
Rozsvícení vánočního stromu
Otevírací dobadenně 10:00–20:00, při zájmu až do 24:00všední dny 15:00–20:00, víkendy 10:00–20:00, při zájmu až do 24:00

Obě místa leží pár kroků od náměstí Svobody a otevírají se ve stejný den. Každé má přitom jinou náladu.

Dominikánské náměstí je s deseti stánky komornější a hodí se hlavně pro rodiny s dětmi. Dominantou je Halouzkův betlém, dřevěný betlém se stovkou ručně vyřezávaných figur v životní velikosti od řezbáře Jiřího Halouzky. Na terase kostela sv. Michala jezdí po oválné dráze vánoční šalinka, dětská atrakce podle historické brněnské tramvaje.

Nádvoří Staré radnice patří gurmánům. V devíti stáncích tu vaří devět brněnských podniků vybraných do průvodce Gourmet Brno. Cestou na nádvoří projdete kolem brněnského draka, který v adventu nosí pruhovaný pletený svetr v barvách Brna. Designéři ho upletli z téměř kilometru odpadových hadiček a draka se svetr vůbec nedotýká, drží ho nerezová konstrukce.

Kdy jsou vánoční trhy na výstavišti?

MístoVýstaviště Brno, pavilon V
Termínčtvrtek 10. 12. – neděle 13. 12. 2026
Rozsvícení vánočního stromu
Otevírací dobadenně 9:00–18:00

Mimo centrum se na čtyři dny otevřou i vánoční trhy na Výstavišti Brno. Potrvají od čtvrtka 10. do neděle 13. prosince, tedy přes třetí adventní víkend. Na rozdíl od trhů v centru se konají pod střechou v pavilonu V a za vstup se platí.

Jak se na trhy dostat?

Z hlavního nádraží dojdete pěšky na trhy do deseti minut. Na Zelný trh je nejblíž zastávka Šilingrovo náměstí, na Moravské náměstí zastávky Moravské náměstí a Česká, na náměstí Svobody Malinovského náměstí. Autem počítejte s tím, že vjezd do historického centra je během trhů omezený. K parkování doporučují pořadatelé parkovací domy Domini park, Velký Špalíček a JD Parking u Janáčkova divadla.

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