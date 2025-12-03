Horký Red Bull, exotická kuchyně i odvážné ceny. Adventní trhy v Brně chutnají

S blížícími se Vánocemi stále více lidí vyráží za sváteční atmosférou na adventní trhy. Na těch brněnských tradičně rezonuje především Turbomošt či punč. Redaktoři iDNES ale při své obhlídce objevili další lákadla, která by návštěvníci nemuseli minout. A mezi nimi i několik skutečných pikantností - třeba horký Red Bull, čokoládou zalité ovoce či pestrou mezinárodní kuchyni.
Zelný trh v Brně nabízí o vánočních svátcích hlavně tradiční tuzemské...

Zelný trh v Brně nabízí o vánočních svátcích hlavně tradiční tuzemské pochutiny, ale také třeba marcipánové kuličky. Osm kousků - v příchutích jako vaječný likér, ferrero či dokonce dubajská čokoláda - vyjde na 800 korun. Výhodné balení dvaceti, ručně vyráběných pochutin, stojí 1500 korun. | foto: Kristýna Buchwaldová

Na čtyřech hlavních náměstích se redaktoři snažili najít něco netradičního a v drtivé většině uspěli.

Pozor na gramy

Při návštěvě Náměstí Svobody se ocitám přímo v srdci brněnských vánočních trhů. Výraznou vůní a vábnými obrazy mě brzy přiláká stánek jednoduše nazvaný „Speciality z grilu.“ V nabídce mají halušky, špekáčky na černém pivu, marinované špízy, vepřové koleno i steak z krkovice. Minimálně u špekáčku, který jsem zvolil za ochutnávkový vzorek, musím uznat, že chuť odpovídá lákavému vzhledu.

Přesto se nevyhnu nepříjemnému překvapení. Cena je uvedena jako 55 korun za 100 gramů, očekávám tedy porci v objemově odpovídající plastové mističce. Ve skutečnosti mi ale obsluha sdělí, že za nandané množství zaplatím přes tři stovky.

Na brněnském Náměstí Svobody se návštěvníci trhů mohou občerstvit u stánku, jednoduše nazvaného „Speciality z grilu.” V nabídce mají halušky, špekáčky na černém pivu, marinované špízy, vepřové koleno i steak z krkovice.

V blízkosti se ovšem nachází několik okének, u kterých můžu své rozčarování „spláchnout.“ Hned ve vedlejším stánku, pojmenovaném „Vánoční křídla,“ nabízejí nápoje, jejichž základ tvoří ve většině případů horký Red Bull. Cena drinků se liší podle toho, zda se jedná o alkoholickou či nealkoholickou variantu. Alkoholické verze drinků Dračí křídla, OG Křídla a Tropická křídla stojí 120 korun, nealkoholické 80 korun. Horké jablko pak vyjde na 100 korun nebo 60 v nealkoholické formě.

„Tenhle náš sen vznikl asi rok zpátky, kdy jsme si zkusili ohřát různý příchutě Red Bullu a tolik nám drink zachutnal, že jsme zavtipkovali, že bychom si mohli otevřít stánek na vánočních trzích. No a je z toho projekt, který je ultimátní definicí YOLO (zkratka „You only live once“, tedy „žiješ jen jednou“, anglický termín, který se používá jako zdůvodnění pro neobvyklé či nebezpečné chování, pozn. red.) a důkazem, že když člověk něco chce a jde si za tím, tak pro něj žádná hora není dost vysoká,“ popisují stánkaři nápad prodávat horký populární energy drink.

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Další možností, jak se ohřát, je „Dědečkův svařák“. Ten kromě rozličných podob svařáku s rozvernými názvy, například „Pořádnéé Svařák“ za 75 korun, disponuje mezi stánkaři neobvyklým lákadlem. Střecha stánku slouží jako vyhlídka, ze které se mohou kolemjdoucí po náměstí Svobody rozhlížet. A pokud není chuť na slané ani na alkohol, je tu sladká alternativa. Stánek s belgickou čokoládou láká nejen na horkou čokoládu za 90 korun, ale také na čerstvé ovoce zalité čokoládou. Za jahody, kiwi nebo pomeranč takto připravené zaplatím 140 až 150 korun.

Klobásy a cukrové bomby

Zelný trh mě uvítá vůní grilovaného masa i sladkých dezertů. Hned u prvního stánku „U Děravého kotle“ mě upoutá nabídka: stodvacetigramová klobása za 140 korun, podávaná s chlebem, hořčicí a křenem. Stačí ale popojít pár metrů a hned vidím, že u „Zámeckých grilovaných klobás“ pořídím stopadesátigramovou klobásu o deset korun levněji a se stejnými přílohami.

„U Děravého kotle“ si můžu dát i kuřecí steak v máslové bulce s tatarkou a zeleninou za 175 korun, případně smažený sýr ve stejné úpravě jen o desetikorunu levněji. V nabídce nechybějí ani klasiky: dvěstěgramový bramborák za 80 korun nebo párek v rohlíku s kečupem či hořčicí za 45 korun.

Na sladkou tečku si zajdu na marcipánové kuličky. Osm kousků - v příchutích jako vaječný likér, ferrero či dokonce dubajská čokoláda - vyjde na 800 korun. Výhodné balení dvaceti, ručně vyráběných pochutin, stojí 1500 korun. Po takové cenové náloži je čas na něco k pití, a tak mířím ke stánku s „báječným vaječňákem“. Z několika druhů si lze vybrat půllitr za 450 korun, nebo sáhnout po sedmisetmililitrovém kávovém likéru „Hoax“ s karibským rumem a výběrovou kávou za 650 korun.

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Oblíbenou pochoutku českých jarmarků a trhů - trdelník - zde koupím za 120 korun. Pokud ale zatoužím po chuti zahraničí, o pár kroků dál nabízejí španělské churros ve třech velikostech: čtyři kusy za 130 korun, šest kusů za 180 a osm za 210 korun.

Za 30 korun si můžu přidat omáčku, například bílou nebo tmavou čokoládu, karamel a lotus. Pokud mi tato cukrová bomba nebude stačit, zapiju ji nutella horkou čokoládou za 90 korun. U zahraniční nabídky ještě zůstávám. Francouzské sušené klobásy - například jelení, z kance, s vlašským ořechem nebo kaštanem - tu prodávají po 135 korunách za kus.

Cesta kolem světa

Mezinárodní nabídka pokračuje i na Dominikánském náměstí, kde prodávají speciality brazilské, indonéské a africké kuchyně. A to přímo z rukou rodilých kuchařů.

U stánku „La Brasa“ se na mě usmívá kuchařka, a začíná mi popisovat, co mají v nabídce. „Canjiquinha je kukuřičná polévka s vepřovým masem, stojí 80 korun. Máme i Barbecue mix za 250 korun nebo Cappelletti, polévku s těstovinami plněnými hovězím masem, také za 80,“ vysvětluje.

Já si ale vyberu Canjicu, tedy kukuřičný puding za 80 korun. Mohu si to posypat skořicí a arašídy. O kousek dál mě láká indonéský stánek s vystavenými pokrmy. Svoji pronikavě zelenou barvou mě zaujme Dadar gulung, pandánová palačinka plněná sladkou kokosovou směsí, 80 korun za kus. Pandán je palmovitá rostlina z Indonesie a Malajsie a voní po vanilce a oříškách.

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

V nabídce mají i Indomie - slavné indonéské nudle podávané s kuřecím masem, ozdobené okurkou, rajčetem a křupavými krevetovými chipsy - za 180 korun.

Pochoutky z východu

Na evropský kontinent se vracím na Moravském náměstí, kde jsou stánky rozmístěny u sochy markraběte Jošta. U okénka číslo devět obsluha nabízí pokrmy pocházející z východních zemí.

Tradiční polévka ruské a ukrajinské kuchyně Boršč vyjde na 110 korun. Za šašlik, tedy grilovaný kebab tvořený střídáním prorostlejšího masa a cibule na špejli, zaplatím 200 korun. A palačinky, nejklasičtější z nabízených jídel, stojí 70.

Horký Red Bull, exotická kuchyně i odvážné ceny. Adventní trhy v Brně chutnají

3. prosince 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Mohyla mĂ­ru u Slavkova mĂˇ novou stĂˇlou expozici vÄ›novanou bitvÄ› tĹ™Ă­ cĂ­saĹ™ĹŻ

