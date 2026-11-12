Svatého Martina v centru Brna vystřídají vánoční trhy, zahájí je kapela Lucie

  17:32aktualizováno  17:32
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Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024
Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024
Vystoupení Leoše Mareše na vánočních trzích na Zelném rynku v Brně v roce 2024
V Brně politici představili propagační předměty a plány na adventní trhy v roce...
77 fotografií
Na brněnském náměstí Svobody se ve středu připíjelo požehnaným svatomartinským vínem, o pouhé dva dny později skleničky v centru vystřídají hrnky se svařákem a punčem. Brno se tak přidává k evropským městům, jako jsou Vídeň či Budapešť, kde vánoční trhy začínají už několik týdnů před adventem.

Zatímco v řadě restaurací o víkendu ještě zavoní tradiční svatomartinská husa a řada vinařských měst a obcí otevře sklepy, v centru Brna už zavládne vánoční atmosféra. Páteční slavnostní zahájení vánočních trhů začne v 17 hodin na náměstí Svobody, kde se představí skupina Game of Life. Večer završí ve 20 hodin koncert skupiny Lucie na Zelném trhu.

„Získali jsme ocenění Evropské hlavní město Vánoc, tak jdeme po vzoru těch evropských měst. I charity, které se na trzích prezentují, mají díky tomu o dva týdny déle,“ vysvětluje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný. Letos se na trzích v Brně představí 60 charitativních organizací, které mohou návštěvníci podpořit například prostřednictvím sbírky Daruj hrneček. Ta loni vynesla přes pět milionů korun.

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024
Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024
Vystoupení Leoše Mareše na vánočních trzích na Zelném rynku v Brně v roce 2024
77 fotografií

Trhy se zítra otevřou na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na části náměstí Svobody a nově také na Kapucínském náměstí či náplavce.

Rozjedou se také oblíbené atrakce. Na Moravském náměstí se roztočí vyhlídkové kolo, bruslařům se otevře ledová plocha, návštěvníky čeká také dětská vesnička, světelná stezka nebo slámová hora. Nejvíce stánků tradičně nabídne Zelný trh, kde dostanou prostor řemeslníci a lidové tradice.

Vánoční atmosféru doplní koncerty Anny K., Lenny či Support Lesbiens, ale také vystoupení místních kapel a škol. Chybět nebude ani zimní kino, které promítne Kukyho, Šakalí léta nebo Občanský průkaz. Hned v sobotu si na Zelném trhu od 18 hodin přijdou na své také milovníci karaoke.

Na Špilberk se vrátí Světelný park, který promění hradní areál v magické místo plné zářících instalací, příběhů a fantazie.

Svatý Martin rozléval z obří lahve. Víno je ve výborné formě, hlásí pořadatelé koštu

Novinkou budou i komornější akce na náplavce, tedy Rullerově nábřeží, kde město spolupracuje s místními kavárnami. Namísto velkých koncertů tam návštěvníky čekají spíše sousedská setkání, opékání špekáčků, výroba adventních věnců nebo příchod Mikuláše. Prostor dostanou také benefiční běhy a charitativní akce.

15. listopadu 2025

Premiéru bude mít také téměř padesátimetrový vánoční vláček na Kapucínském náměstí. Historická lokomotiva s vagonky poslouží jako světelná atrakce i místo k fotografování.

Stromy se rozsvítí 27. listopadu

Část nabídky si Brno nechává až na pátek 27. listopadu, kdy se vánoční trhy kromě náměstí Svobody rozšíří také na Dominikánské náměstí a nádvoří Staré a Nové radnice. Ve stejný den se pak slavnostně rozsvítí vánoční stromy. Jako první se v 17 hodin rozzáří strom na náměstí Svobody, o hodinu později desetimetrový smrk z Radostic na Zelném trhu a v 19 hodin strom u sochy Jošta na Moravském náměstí. Na Rullerově nábřeží bude strom zářit už od 20. listopadu.

Na nádvoří Nové radnice se letos rozroste Magický les, odpočinková zóna s přírodními herními prvky. Pokračovat bude také dračí příběh, ke známému Drakovi ve svetru a Dračímu vejci přibude nový Dračí duch v průchodu k Mečové ulici. Náměstí Svobody nabídne každodenní program, v němž vystoupí například Bára Poláková nebo Ukulele Orchestra jako Brno.

Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom

Dominikánské náměstí bude patřit pouličním hudebníkům a nádvoří Staré radnice pravidelným DJ setům. Adventní koncerty se o víkendech uskuteční také ve vodojemech na Žlutém kopci. A 1. prosince se na Římské náměstí vrátí Vánoční festival zlozvyků, který městská část připravuje ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou.

Návštěvníkům nabídne celodenní prostor k zastavení, sdílení a nově i k otevřeným rozhovorům o všem, co každodenní život přináší – od drobných radostí a starostí až po náročné životní situace. Letošní program vychází z témat, s nimiž se lidé svěřovali při loňském ročníku. Každé dopoledne až do Štědrého dne se budou moci setkat s terapeuty, psychology, duchovními, astrology či známými osobnostmi. Jednotlivé dny propojí 24 témat, mezi nimi vztahy, stres, závislosti nebo samota.

21. listopadu 2025
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