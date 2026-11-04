Vánočním stromem pro Brno bude šestnáctimetrová jedle bělokorá

Letošním vánočním stromem na brněnském náměstí Svobody bude šestnáctimetrová jedle bělokorá z polesí Habrůvka, které spravuje Školní lesní podnik (ŠLP) Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity. Strom lesníci pokácí 20. listopadu, o sedm dní později se už ozdobený rozsvítí na náměstí Svobody. Univerzita o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Odborníci odhadují, že strom je asi 71 let starý. Přesně to zjistí až po jeho poražení, kdy bude možné spočítat letokruhy. Ve výšce 1,3 metru nad zemí má kmen průměr 38 centimetrů.
Školní lesní podnik má vždy několik vytipovaných stromů, ze kterých následně vybírá nejvhodnějšího kandidáta. "Letošní jedle je krásně rostlá a má rovnoměrně rozmístěné větve. Rostla kousek od cesty a byla včas uvolněna, takže měla dostatek místa pro svůj prostorový vývoj," uvedla správkyně arboret a lesní pedagožka Petra Packová ze ŠLP Křtiny.
Při kácení i nakládání stromu postupují lesníci velmi opatrně, aby nepolámali větve. Strom po celou dobu jistí jeřáb, který jej drží za vrchol. "Nakládka probíhá vždy velmi pomalu a pečlivě. Nakonec se vyváží větve, které vykoukly ven, jednak kvůli dopravě a bezpečnosti, ale také proto, aby se nepolámaly,“ doplnila Packová.
Z polesí Habrůvka jedli převezou do Bílovic, kde bude složena na valník. Odtud bude pokračovat na koňském povozu do Brna. Trasa povede městem se zastávkami v Líšni a Židenicích, kde budou mít lidé možnost tradiční cestu vánočního stromu sledovat.
První vánoční strom ozdobil náměstí v Brně v roce 1924. S myšlenkou přišel spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspirovala jej návštěva Kodaně, kde viděl pod stromem sbírku na chudé děti, a vzpomínka na událost z prosince 1919. Tehdy našel na procházce s přáteli v lese u Bílovic nad Svitavou opuštěné děvčátko.